南加化學槽洩漏 持續升溫恐爆炸…州長宣布緊急狀態 疏散4萬人

園林市發生重大化學事故。圖為發生問題的化學罐正在噴水降溫。（美聯社）

南加州 橙郡園林市(Garden Grove)發生的重大化學事故危機升級，加州州長紐森 23日宣布橙郡進入緊急狀態。橙郡消防局指出，出問題的化學品儲罐已經不再洩漏，但內部溫度仍持續升高，23日中午已升至90℉，目前仍無法排除發生爆炸的風險。

位於航空航太工廠內、容量達3萬4000加侖的儲罐22日發生洩漏，內含易燃化學物質甲基丙烯酸甲酯(methyl methacrylate)。該物質廣泛用於製造樹脂與塑膠材料，具高度易燃與刺激性風險。

橙郡消防局長柯維(Craig Covey)表示，當局一直在用無人機監控化學品儲罐的情況，並密切關注其溫度變化。「溫度上升速度讓人擔憂，平均每小時達到1度，已經從22日險情惡化時的華氏77度，上升至90度。這是一個不好的消息，但很不幸仍要告知社區」。

化學品儲罐的溫度上升，已觸發罐內的降溫保護機制，相關噴灑系統目前正常運作。柯维說，截至23日中午，險情仍無法排除，原因之一是罐內持續的高壓，可能仍會導致爆炸。「各地的專家正在陸續趕往當地，以尋求危機解決之道」。

當局指出，撤離令截至23日仍在持續，約4萬居民受影響，周邊多個社區已啟動緊急疏散措施。

州長紐森宣布緊急情況後，除原先已開放的四處疏散中心外，新增兩處安置點，包括：園林市運動與休閒中心(Garden Grove Sports & Recreation Center，允許攜帶寵物)及絲柏社區中心(Cypress Community Center)。原有疏散中心包括：Ocean View、Savanna及John F. Kennedy高中與位於芳泉谷的Freedom Hall，其中Freedom Hall已在22日晚上達到收容上限。

科維表示，救援人員也準備兩種極端情況下的應變方案，包括化學物外洩或爆炸。例如建築引流堤壩，讓化學品流入固定區域，而不是下水道或河流。科維強調，目前持續承受風險的，只有在場的警員與消防員。

截至23日發稿，沒有人員傷亡報告。當局呼籲民眾遵守撤離指示，避免返回危險區域。