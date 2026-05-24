Grok爭訂單遇滑鐵盧 SpaceX上市失色

xAI的聊天機器人Grok在華盛頓遭遇滑鐵盧，使SpaceX的IPO失色。(路透)

路透報導，全球首富馬斯克旗下的SpaceX 的首次公開發行(IPO)有望成為史上規模最大的IPO，原因之一是該公司計畫透過其人工智慧 新創公司xAI，搶占價值高達數十兆元的人工智慧服務市場。然而根據了解，xAI在爭取其最大客戶美國政府方面慘遭滑鐵盧，使SpaceX的IPO失色不少。

報導指出，據七名聯邦雇員、三位合約專家以及路透對政府人工智慧文件的審查顯示，xAI的聊天機器人Grok 在爭取世界最大的客戶之一-美國政府受挫。

由2025年聯邦機構的綜合庫存記錄顯示，有超過400項公開的政府人工智慧應用案例，都有標明具體的供應商。其中，只有三個案例涉及xAI或Grok。相較之下，234個案例是使用OpenAI模型的技術，包括ChatGPT、Codex和Microsoft Copilot；33個案例涉及Gemini或其他Alphabet產品，另有26個案例涉及Anthropic的Claude，不過現在已被川普政府列入黑名單。

負責整理這些記錄的美國管理和預算辦公室(OMB)未就此一報導做出回應求。 xAI也未回應路透社關於Grok在政府應用方面的提問。

Grok已對聯邦機構提供服務八個月，對每個機構僅收費42美分。這種近乎免費的定價策略，是科技巨擘常用來吸引政府機構使用其產品的手段，以便日後簽訂價格更高的合約。xAI的競爭對手也都是使用這樣的策略。

這種近乎價格策略「目的是鼓勵採用，最終讓聯邦雇無法想像沒有生成式人工智慧該如何工作。」布魯金斯學會(Brooking Institute)研究聯邦政府人工智慧應用的研究員維爾特沙夫特 (Valerie Wirtschafter) 表示。

然而OMB的數據也引發了人們的疑問：Grok 能否從 Claude 或 ChatGPT 等領先產品手中奪取人工智慧市場，由此證明 SpaceX 雄心勃勃的 1.75 兆美元 IPO 的合理性。 SpaceX 在最近提交的監管文件中表示，預估人工智慧服務市場規模高達26.5兆元，而該公司為大型企業和其他大型組織開發人工智慧所創造的收益將遠遠超過其任何其他業務的收益。