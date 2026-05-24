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南加化學槽 過熱排蒸氣 消防局長：近年最棘手化學物質外洩

編譯王曉伯／綜合報導　
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南加州發生化學品危機，圖為消防車在品危險區警戒。(路透)
南加州發生化學品危機，圖為消防車在品危險區警戒。(路透)

加州一座裝有化學物質甲基丙烯酸甲酯（methyl methacrylate，MMA）的儲存槽21日發生外洩，該物質含有劇毒且高度易燃，處理稍有不慎就可能發生爆炸，造成嚴重的生命與財物損失。因為如此，有關當局感十分棘手，認為是近幾年最嚴重與處理難度最高的化學物質外洩事件。

據了解，這座儲存槽是因過熱而開始向空氣中排放排放蒸氣。

橙郡消防局長柯維23日表示，這座儲存槽內的溫度狀況惡化，推翻了他之前的樂觀預測。目前儲槽內溫度已達華氏90度，高於前一天的77度。溫度正以每小時約1華氏度的速度上升。甲基丙烯酸甲酯沸點為華氏101度，而槽內溫度計的測量範圍僅到華氏100度。官方尚未透露他們預期溫度多高才會發生爆炸。

洛杉磯時報分析此一危機何以棘手的關鍵所在：

為什麼這場危機如此嚴重？

因為儲存槽內有7000加侖的MMA，不論是外洩到空氣之中或是發生爆炸，後果都不堪設想。當局已下令附近數萬計的居民撤離。專家指出，在化學領域，有一個概念叫做「熱失控反應」。這種反應很難控制。如果儲存槽的溫度超過某個水準，就可能會出現熱失控反應。

危機是如何發生的？

危機始於21日，當時一個裝有MMA的儲存槽開始出現溫度升高。柯維表示，儲存槽一度開始膨脹，「最終發生了我們所謂的沸騰液體膨脹蒸汽爆炸（BLEVE）」。

目前尚不清楚是什麼問題導致化學品儲存槽溫度升高。但專家表示，這種情況不該發生。

「我們面臨災難性事故風險，」柯維說道。

在大型加壓儲存槽內，這種化學物質與熱結合會發生什麼？

有些化學反應可以用熱引發。對於MMA來說，熱量會引發反應，反應過程中又也會產生更多熱量，使得反應規模益發擴大。

柯維表示，最糟糕的情況是失控爆炸。 「如果你看過鐵軌上的油罐車爆炸的視頻，看到爆炸產生的火球把半個油罐車炸飛到半英里外的鐵軌上，這就是我們面臨的事故風險。」另一種可能的情況是對水道造成重大環境破壞。

除了等待爆炸或大規模洩漏威脅河流和海洋之外，還有其他方法嗎？

目前的主要策略是盡一切可能保持儲存槽冷卻。

專家指出，消防人員需要確定槽中還剩下多少MMA，以及洩漏的程度。柯維表示， 消防人員現在正在爭取時間，使用冷卻噴灑器來降低儲存槽的溫度。專家指出，向儲存槽噴水確實有幫助，儘管槽內溫度仍在上升。如果沒有噴水，溫度上升得更快。

以前發生過類似事件嗎？

當地官員表示，這種情況前所未有。但在一個遍布化工廠、煉油廠和其他重工業的地區，這一類事故確實曾經發生。

最近一起事故發生在去年10月，地點是位於埃爾塞貢多(El Segundo)的雪佛龍煉油廠。起因是煉油廠原油提煉成航空燃料的裝置發生大火，引發劇烈爆炸，1哩外的房屋都受到了震動。

南加州發生化學品危機，圖為路旁堆積的石棉袋，以防危險擴大。(路透)
南加州發生化學品危機，圖為路旁堆積的石棉袋，以防危險擴大。(路透)

加州 南加 洛杉磯

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