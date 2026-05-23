我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

去年被錯誤遣返薩爾瓦多 遭報復起訴 法官撤馬州無證男走私人口罪

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
司法部指控馬里蘭州男子艾卜瑞可‧賈西亞走私人口，22日遭聯邦法官駁回。(美聯社)
司法部指控馬里蘭州男子艾卜瑞可‧賈西亞走私人口，22日遭聯邦法官駁回。(美聯社)

聯邦法官22日駁回曾遭錯誤遣返馬里蘭州男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)的人口走私指控。

美聯社報導，去年艾卜瑞可‧賈西亞被遣返薩爾瓦多的事件讓川普政府官員顏面盡失。等他終於返回美國後。司法部隨即以走私人口罪名將他起訴。艾卜瑞可‧賈西亞聲稱，刑事指控的時機以及川普政府官員針對他的煽動性言論都顯示，檢方是出於報復。

田納西州聯邦法官克倫肖(Judge Waverly Crenshaw)裁定批准艾卜瑞可‧賈西亞提出的駁回動議，理由是檢方起訴中存在「選擇性或報復性起訴」。

這項裁決是對司法部一次非同尋常的譴責，在川普總統的領導下，司法部屢次被指控出於政治目的而針對被告。去年，川普政府在一次記者會上大肆宣揚對艾卜瑞可‧賈西亞的指控，時任司法部長邦迪(Pam Bondi)宣稱，「這就是美國司法的樣子。」

法官克倫肖駁斥聯邦檢察官針對艾卜瑞可‧賈西亞的「新證據」說法，並表示「如果沒有艾卜瑞可‧賈西亞成功提起訴訟，挑戰其被遣返回薩爾瓦多的決定，政府就不會提起訴訟。」

克倫肖法官並未認定政府的行為構成「實際報復」(actual vindictiveness)，這一標準通常需要檢察官承認提起訴訟是出於報復目的，因此很少被認定為「實際報復」。但法官確實認為，有足夠的證據表明存在「推定報復」(presumptive vindictiveness)，包括起訴的時機、時任美國副司法部長布蘭奇(Todd Blanche)的言論，這些都足以證明針對艾卜瑞可‧賈西亞的案件存在嚴重瑕疵。

克倫肖在判決中指出，政府本身的解釋無法令人信服。檢方指控艾卜瑞可‧賈西亞的時機是推定報復的關鍵。國土安全部(DHS)兩年前就已知他曾在2022年田納西州超速被攔檢，同時在驅逐出境時結案。美國最高法院裁定再遣返艾卜瑞可‧賈西亞回美國後重啟此案，但檢察官並未傳喚證人，僅提供二手證詞。

遣返 馬州 馬里蘭州

上一則

不知何時獲釋 環境惡劣孳生絕望 拘留中心自殘暴增

下一則

跨國「改價退貨」詐騙案 2中國人被逮 Target四年損失數460萬元

延伸閱讀

聖克拉拉縣地檢長重審史大破壞案 遭法官取消資格

聖克拉拉縣地檢長重審史大破壞案 遭法官取消資格
上萬案件敗訴 ICE拘留移民案9成遭法官裁定非法

上萬案件敗訴 ICE拘留移民案9成遭法官裁定非法
白宮記協晚宴行刺兇手 出庭拒不認罪

白宮記協晚宴行刺兇手 出庭拒不認罪

書記官不當干預 南卡名律師默鐸殺妻兒定罪案 推翻重審

書記官不當干預 南卡名律師默鐸殺妻兒定罪案 推翻重審

熱門新聞

范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外，在美國領事館申請永久居留權，而不是像目前這樣在美國境內提出申請。（取自123RF）

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

2026-05-22 14:11
圖為3月底旅客在紐約市拉瓜地亞國際機場C航廈安檢處排隊等候。歐新社

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

2026-05-18 08:47
美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時卻提出附帶條件。示意圖（美聯社）

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

2026-05-20 11:21
川普下令監管機構重新檢視所謂「認識你的客戶」（know your customer）規則，這些規則旨在防止洗錢與恐怖主義融資。 (美聯社)

打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份

2026-05-19 21:26

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關