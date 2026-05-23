去年被錯誤遣返薩爾瓦多 遭報復起訴 法官撤馬州無證男走私人口罪

司法部指控馬里蘭州男子艾卜瑞可‧賈西亞走私人口，22日遭聯邦法官駁回。(美聯社)

聯邦法官22日駁回曾遭錯誤遣返 的馬里蘭州 男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)的人口走私指控。

美聯社報導，去年艾卜瑞可‧賈西亞被遣返薩爾瓦多的事件讓川普政府官員顏面盡失。等他終於返回美國後。司法部隨即以走私人口罪名將他起訴。艾卜瑞可‧賈西亞聲稱，刑事指控的時機以及川普政府官員針對他的煽動性言論都顯示，檢方是出於報復。

田納西州聯邦法官克倫肖(Judge Waverly Crenshaw)裁定批准艾卜瑞可‧賈西亞提出的駁回動議，理由是檢方起訴中存在「選擇性或報復性起訴」。

這項裁決是對司法部一次非同尋常的譴責，在川普總統的領導下，司法部屢次被指控出於政治目的而針對被告。去年，川普政府在一次記者會上大肆宣揚對艾卜瑞可‧賈西亞的指控，時任司法部長邦迪(Pam Bondi)宣稱，「這就是美國司法的樣子。」

法官克倫肖駁斥聯邦檢察官針對艾卜瑞可‧賈西亞的「新證據」說法，並表示「如果沒有艾卜瑞可‧賈西亞成功提起訴訟，挑戰其被遣返回薩爾瓦多的決定，政府就不會提起訴訟。」

克倫肖法官並未認定政府的行為構成「實際報復」(actual vindictiveness)，這一標準通常需要檢察官承認提起訴訟是出於報復目的，因此很少被認定為「實際報復」。但法官確實認為，有足夠的證據表明存在「推定報復」(presumptive vindictiveness)，包括起訴的時機、時任美國副司法部長布蘭奇(Todd Blanche)的言論，這些都足以證明針對艾卜瑞可‧賈西亞的案件存在嚴重瑕疵。

克倫肖在判決中指出，政府本身的解釋無法令人信服。檢方指控艾卜瑞可‧賈西亞的時機是推定報復的關鍵。國土安全部(DHS)兩年前就已知他曾在2022年田納西州超速被攔檢，同時在驅逐出境時結案。美國最高法院裁定再遣返艾卜瑞可‧賈西亞回美國後重啟此案，但檢察官並未傳喚證人，僅提供二手證詞。