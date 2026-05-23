我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

密謀暗殺伊凡卡 紐郵爆恐怖分子為6年前血債復仇 早掌握佛州豪宅藍圖

不知何時獲釋 環境惡劣孳生絕望 拘留中心自殘暴增

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
移民執法局拘留所內自殘事件日益頻繁，全美卻有19家拘留設施未達自殺防治標準。圖為...
移民執法局拘留所內自殘事件日益頻繁，全美卻有19家拘留設施未達自殺防治標準。圖為新澤西州紐瓦克的移民拘留中心。(路透)

川普政府全力驅逐移民，拘留中心的自殘事件日益頻繁；專家指出，羈押環境惡劣，加上獲釋日期不明的不確定感讓被拘留者日益絕望。而全美許多拘留中心的自殺防治措施不符合標準。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，2025聖誕節前四天，德州一名33歲的孕婦移民在拘留中心內用頭撞牆。警衛試圖將她送往醫院，她起初拒絕，最終警衛撥打911；這通電話只是過去一年來，全美六個移民拘留中心千餘通緊急求救電話之一。

NBC記者取得的詳細紀錄顯示，這些電話中有28通涉及嚴重自殘事件，有人吞下刮鬍刀片，有人喝下清潔劑，至少三人割腕。

今年以來已有五起自殺身亡個案，締造20年來最高，且今年甚至尚未過半；拜登政府四年期間，拘留人數約3萬4000人，自殺事件僅兩宗。

移民暨海關執法局(ICE)數據顯示，目前拘留總人數將近6萬人，比拜登政府時期多出近一倍，平均拘留天數也從36天增至50天。

舊金山加州大學(UCSF)流行病學者巴蘇(Sanjay Basu)長期研究ICE拘留死亡案例，具醫師資格的他指出，自殘是身體出現嚴重問題的警訊。他說：「如果出現自殺事件增加，代表有更多人蒙受心理困擾，而ICE若確實落實早期評估與定期監測等自殺防治標準，這類死亡事件很容易預防。」

馬里蘭州移民律師桑多瓦爾-莫申伯格(Simon Sandoval-Moshenberg)指出，問題的核心不只是拘留設施的條件惡劣，「人們不知道何時，甚至能否擺脫這種困境的無止境不確定感更糟糕。」

他表示，如果被拘留者知道明確的釋放期限，自殘事件將會減少，但移民程序「沒完沒了」，被拘留者日益絕望。

川普第二任期以來，已發生九起因移民在拘留期間自殺身亡的案例，死者皆為男性，年齡介於19歲至45歲，死因疑似都是自縊，最新一案5月初在喬治亞州史都華拘留中心(Stewart Detention Center)發生。ICE去年3月的報告即已指出，該中心未完成所有員工的自殺防治培訓，且未依規定每15分鐘檢查一次有自殺傾向的對象，有時巡查間隔甚至長達125分鐘；全美則有19家拘留設施未達自殺防治標準。

移民 德州 川普

上一則

找不到靜脈 田州死囚注射毒針喊卡 折騰逾1小時

下一則

去年被錯誤遣返薩爾瓦多 遭報復起訴 法官撤馬州無證男走私人口罪

延伸閱讀

環境不人道 南加ICE拘留所爆絕食抗議

環境不人道 南加ICE拘留所爆絕食抗議
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
ICE「有無犯罪都抓」 聖地牙哥366名中國人被捕遣返

ICE「有無犯罪都抓」 聖地牙哥366名中國人被捕遣返
上萬案件敗訴 ICE拘留移民案9成遭法官裁定非法

上萬案件敗訴 ICE拘留移民案9成遭法官裁定非法

熱門新聞

范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外，在美國領事館申請永久居留權，而不是像目前這樣在美國境內提出申請。（取自123RF）

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

2026-05-22 14:11
圖為3月底旅客在紐約市拉瓜地亞國際機場C航廈安檢處排隊等候。歐新社

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

2026-05-18 08:47
美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時卻提出附帶條件。示意圖（美聯社）

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

2026-05-20 11:21
川普下令監管機構重新檢視所謂「認識你的客戶」（know your customer）規則，這些規則旨在防止洗錢與恐怖主義融資。 (美聯社)

打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份

2026-05-19 21:26

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關