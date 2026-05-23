不知何時獲釋 環境惡劣孳生絕望 拘留中心自殘暴增

移民執法局拘留所內自殘事件日益頻繁，全美卻有19家拘留設施未達自殺防治標準。圖為新澤西州紐瓦克的移民拘留中心。(路透)

川普 政府全力驅逐移民 ，拘留中心的自殘事件日益頻繁；專家指出，羈押環境惡劣，加上獲釋日期不明的不確定感讓被拘留者日益絕望。而全美許多拘留中心的自殺防治措施不符合標準。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，2025聖誕節前四天，德州 一名33歲的孕婦移民在拘留中心內用頭撞牆。警衛試圖將她送往醫院，她起初拒絕，最終警衛撥打911；這通電話只是過去一年來，全美六個移民拘留中心千餘通緊急求救電話之一。

NBC記者取得的詳細紀錄顯示，這些電話中有28通涉及嚴重自殘事件，有人吞下刮鬍刀片，有人喝下清潔劑，至少三人割腕。

今年以來已有五起自殺身亡個案，締造20年來最高，且今年甚至尚未過半；拜登政府四年期間，拘留人數約3萬4000人，自殺事件僅兩宗。

移民暨海關執法局(ICE)數據顯示，目前拘留總人數將近6萬人，比拜登政府時期多出近一倍，平均拘留天數也從36天增至50天。

舊金山加州大學(UCSF)流行病學者巴蘇(Sanjay Basu)長期研究ICE拘留死亡案例，具醫師資格的他指出，自殘是身體出現嚴重問題的警訊。他說：「如果出現自殺事件增加，代表有更多人蒙受心理困擾，而ICE若確實落實早期評估與定期監測等自殺防治標準，這類死亡事件很容易預防。」

馬里蘭州移民律師桑多瓦爾-莫申伯格(Simon Sandoval-Moshenberg)指出，問題的核心不只是拘留設施的條件惡劣，「人們不知道何時，甚至能否擺脫這種困境的無止境不確定感更糟糕。」

他表示，如果被拘留者知道明確的釋放期限，自殘事件將會減少，但移民程序「沒完沒了」，被拘留者日益絕望。

川普第二任期以來，已發生九起因移民在拘留期間自殺身亡的案例，死者皆為男性，年齡介於19歲至45歲，死因疑似都是自縊，最新一案5月初在喬治亞州史都華拘留中心(Stewart Detention Center)發生。ICE去年3月的報告即已指出，該中心未完成所有員工的自殺防治培訓，且未依規定每15分鐘檢查一次有自殺傾向的對象，有時巡查間隔甚至長達125分鐘；全美則有19家拘留設施未達自殺防治標準。