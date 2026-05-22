想封殺引起反效果 深夜脫口秀主持人加倍嘲諷川普

紐約百老匯的蘇利文劇院(Ed Sullivan Theater)是「史蒂芬柯柏特深夜脫口秀」拍攝現場，這個節目於21日播出最後一集。(路透)

川普 總統設法讓脫口秀主持人噤聲，聯邦通訊委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)甚至威脅取消執照，但根據華盛頓郵報 針對主流電視台六個深夜脫口秀節目播出內容逐字稿的分析，主持人對川普反而更加大力道冷嘲熱諷，與川普有關的笑話數量愈來愈多。從2024年選舉日以來，川普仍是深夜脫口秀提到最多次數的人物，主持人持續對川普政策、醜聞、官司發表酸言酸語及批判。

史蒂芬柯柏特(Stephen Colbert)在哥倫比亞廣播公司(CBS)主持的「深夜脫口秀」(The Late Show)，21日晚間播出最後一集。其他幾名深夜脫口秀主持人，紛紛以自己恐將步上後塵做為搞笑主題。

國家廣播公司(NBC)「深夜秀」(Late Night)主持人塞斯麥爾斯(Seth Meyers)上周在紐約舉行的一場業界首映活動對觀眾說：「我是塞斯麥爾斯，而FCC對我的稱呼則是『下一個』(Next)。」

美國廣播公司(ABC)深夜脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)上周在電視台活動中說：「沒錯，總統過去半年來想要封殺我。這是看待事情的一種角度。另一種角度是，我在各種不同平台都吸引了空前的觀眾互動。」

川普長期以來對於喜歡調侃他的深夜脫口秀節目抱持批評態度，在第二任期則明顯流露對深夜脫口秀主持人的敵意，川普政府也對播出深夜脫口秀的電視網採取行動。川普也表態希望深夜脫口秀主持人被炒魷魚，去年「史蒂芬柯柏特深夜脫口秀」節目遭CBS停播時，川普說是自己的功勞。

CBS當時表示，節目停播純屬財務考量，因為母公司派拉蒙集團(Paramount)與天舞傳媒(Skydance )規模80億元的合併案正在等候聯邦主管機關批准。川普則在社群媒體發文寫道：「我很喜歡柯柏特遭開除這事。」

福斯電視台(Fox)立場偏向保守的深夜喜劇節目「古特菲德!」(Gutfeld!)則獲得川普稱讚，節目播出時段是晚間10時，比其他深夜脫口秀來得早，總收視群超過時段較晚的其他深夜脫口秀，統計顯示有關川普的笑話數量較低。