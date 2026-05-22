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想封殺引起反效果 深夜脫口秀主持人加倍嘲諷川普

記者顏伶如／綜合報導
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紐約百老匯的蘇利文劇院(Ed Sullivan Theater)是「史蒂芬柯柏特...
紐約百老匯的蘇利文劇院(Ed Sullivan Theater)是「史蒂芬柯柏特深夜脫口秀」拍攝現場，這個節目於21日播出最後一集。(路透)

川普總統設法讓脫口秀主持人噤聲，聯邦通訊委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)甚至威脅取消執照，但根據華盛頓郵報針對主流電視台六個深夜脫口秀節目播出內容逐字稿的分析，主持人對川普反而更加大力道冷嘲熱諷，與川普有關的笑話數量愈來愈多。從2024年選舉日以來，川普仍是深夜脫口秀提到最多次數的人物，主持人持續對川普政策、醜聞、官司發表酸言酸語及批判。

史蒂芬柯柏特(Stephen Colbert)在哥倫比亞廣播公司(CBS)主持的「深夜脫口秀」(The Late Show)，21日晚間播出最後一集。其他幾名深夜脫口秀主持人，紛紛以自己恐將步上後塵做為搞笑主題。

國家廣播公司(NBC)「深夜秀」(Late Night)主持人塞斯麥爾斯(Seth Meyers)上周在紐約舉行的一場業界首映活動對觀眾說：「我是塞斯麥爾斯，而FCC對我的稱呼則是『下一個』(Next)。」

美國廣播公司(ABC)深夜脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)上周在電視台活動中說：「沒錯，總統過去半年來想要封殺我。這是看待事情的一種角度。另一種角度是，我在各種不同平台都吸引了空前的觀眾互動。」

川普長期以來對於喜歡調侃他的深夜脫口秀節目抱持批評態度，在第二任期則明顯流露對深夜脫口秀主持人的敵意，川普政府也對播出深夜脫口秀的電視網採取行動。川普也表態希望深夜脫口秀主持人被炒魷魚，去年「史蒂芬柯柏特深夜脫口秀」節目遭CBS停播時，川普說是自己的功勞。

CBS當時表示，節目停播純屬財務考量，因為母公司派拉蒙集團(Paramount)與天舞傳媒(Skydance )規模80億元的合併案正在等候聯邦主管機關批准。川普則在社群媒體發文寫道：「我很喜歡柯柏特遭開除這事。」

福斯電視台(Fox)立場偏向保守的深夜喜劇節目「古特菲德!」(Gutfeld!)則獲得川普稱讚，節目播出時段是晚間10時，比其他深夜脫口秀來得早，總收視群超過時段較晚的其他深夜脫口秀，統計顯示有關川普的笑話數量較低。

川普 華盛頓郵報

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