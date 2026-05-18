馬斯克告OpenAI案敗訴 陪審團認定提告太遲

馬斯克。（路透）

聯邦陪審團今天認定，馬斯克太遲對OpenAI 及其共同創辦人提起訴訟，裁定這家開發出ChatGPT 的新創公司勝訴，也為矽谷最受矚目的法庭大戰之一劃下句點。

法新社報導，這項迅速達成的裁定為長達3週的審判畫下句點。審判期間多位科技巨擘輪番出庭作證，馬斯克（Elon Musk）主張，OpenAI轉向獲利導向的商業模式，違背其最初的非營利使命。

奧克蘭聯邦法院的陪審團認定，馬斯克對OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、總裁布羅克曼（Greg Brockman）、OpenAI基金會以及微軟 （Microsoft）提出的指控，已超過法定追訴時效，因此駁回這位億萬富豪的核心論點。

先前要求陪審團就此案提供諮詢意見的法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）接受並確認了他們的決定。

這個結果使OpenAI免於遭受一場可能危及公司存亡的法律威脅。

倘若企圖強迫OpenAI恢復其非營利結構的馬斯克勝訴，將破壞OpenAI原定首次公開募股（IPO）計畫，並瓦解其與微軟、亞馬遜（Amazon）和軟體銀行（SoftBank）等主要投資人的關係，在全球人工智慧（AI）競賽中，這些投資人已向該公司挹注了數十億美元。

裁決結果出爐後，OpenAI律師薩維特（William Savitt）在法院外表示：「陪審團的裁定證實，這起訴訟是一次虛偽的企圖，目的在破壞競爭對手…馬斯克可以提出他的指控，也可以講他的故事，但這9名陪審員發現，他的故事就只是故事，而非事實。」

根據彭博（Bloomberg News）報導，馬斯克表示將向第九巡迴法院提起上訴。