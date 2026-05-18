「造山者」紐約放映 導演蕭菊貞：科技紀錄片成兩代聊天話題

台灣紀錄片「造山者－世紀的賭注」導演蕭菊貞表示，拍攝過程中，不只是挖掘被遺忘的產業史，也包括在快速變動的環境中，重新理解台灣與世界的關係。(記者何振忠／攝影)

台灣紀錄片「造山者－世紀的賭注」放映會17日在世界日報紐約社文化藝廊舉辦，導演蕭菊貞在映後座談分享，表示拍攝過程中最困難的，不只是挖掘被遺忘的產業史，也包括如何在快速變動的外部環境中，重新理解台灣與世界的關係。

「造山者」紀錄片目前已在18個國家放映逾百場，所到之處引起不少共鳴。上月影片在日本 上映時，有觀眾看到落淚，表示台灣工程師的努力讓人想起戰後日本產業重建時期的奮鬥精神。

事實上，不僅日本觀眾看到落淚；在台灣和各多地放映時，不少觀眾在映後座談都表示，影片中多處還原當年的情景，生動真實的旁白和對白，都令人感動到掉淚。

蕭菊貞說，拍這部片幾乎是和時間賽跑，從一個歷史題變成時事題，原本預計去年5月19日上映，但直到5月6日還在剪進最新的台積電董事長魏哲家在白宮及台總統府開記者會的進度。

她表示，台灣至今到了一個更高的地方，是每一份子的必修題，她沒想到原本一部有關科技的紀錄片，最後也可以成為父母與子女可以聊天的話題。

製片蔣顯斌也在座談中表示，他身邊不少人持有台積電股票，但對台灣半導體產業如何一步步走到今天卻一無所知，影片試圖補上這段「跨世代歷史記憶的斷裂」。他也提到，不少海外第二代、三代年輕人觀影後，對台灣產生新的連結，甚至有人想要回台尋找商業機會。 台灣紀錄片「造山者－世紀的賭注」製片蔣顯斌表示，影片試圖補上「跨世代歷史記憶的斷裂」，這部片是向過去致敬，向未來發問。(記者何振忠／攝影)

曾在矽谷工作、長期參與台灣工研院相關活動的觀眾李子龍則指出，台灣半導體成功的關鍵，不僅是資金或研究成果，更在於工研院等機構長期扮演產學研與產業人才之間的「中介層」，將工程師、投資人、政策制定者與創業者連結在一起。他認為，紐約雖在金融、媒體與時尚領域具有全球影響力，但若要在半導體與人工智慧(AI)硬體競爭中占有一席之地，仍需建立更密集的技術社群、人才培育與產業實作網絡。