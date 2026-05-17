我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／鄧愷威先發5局飆7K無失分 收下本季首場先發勝投

台式飯糰意外南加爆紅 洋人排隊嘗鮮 只因...

ICE協助世界盃球場維安 稱不檢查移民身分

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國土安全部在世界盃期間，將參與場地安全工作，但不會檢查移民身分。圖為通往新州球場...
國土安全部在世界盃期間，將參與場地安全工作，但不會檢查移民身分。圖為通往新州球場的紐約賓州車站。(歐新社)

本屆世界盃足球賽由美加墨三國共同主辦，美國賽場的保全工作尤其受到國際關注。國土安全(DHS)已宣布比賽期間將派出移民暨海關執法局(ICE)探員，協助地方警察部門及聯邦機構加強賽場周邊的維安工作。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，DHS兩名官員指出，職責所在，DHS會提供ICE執法人員協助地方警察單位及聯邦機構，加強比賽的保全工作。他們強調民眾不必大驚小怪，因為類似做法在美式足球超級盃(Super Bowl)決寨及肯塔基德比(Kentucky Derby)賽馬都有先例。

兩名官員重申，提供維安的ICE人員及特工，不會檢查觀眾或工作人員的移民身分。其中一位官員表示：「ICE特工及官員只有在接到請求時才提供保全協助，但不會檢查移民身分」，至於ICE執法人員是否穿制服將視具體地點而定。

目前尚不清楚有哪些部門或機構將接受ICE協助加強保全措施。

DHS發言人在回應媒體詢問時強調，合法入境美國的國際遊客「無需擔心」。他說，ICE與地方及聯邦夥伴攜手合作，確保2026年國際足總(FIFA)世界盃的安全，是符合美國憲法及聯邦法律，就像對待每一項重大體育賽事一樣。

發言人說，移民執法部門的執法對象僅限於非法滯留美國的人，至於來自其他國家的遊客，應提前做好旅行規畫及備妥相關文件，以便行程更加順暢。

不過兩名DHS官員承認，沒有法令明確禁止移民執法人員在世界盃比賽期間逮捕非法移民，內部也沒有初任發何指示，要求其他ICE官員避開世界盃賽場。

對於ICE探員協助會場保全工作，國際足總尚未置評。

2026年世界盃足球賽從6月11日開踢到7月19日決賽，預計光是美國賽事就將有數十萬現場觀眾，然而ICE特工的出現可能會讓部分球迷卻步。有報導指出，不少外國球迷為避免麻煩，索性不到美國觀賽，只選擇到加拿大或墨西哥。

另一方面，美國政府13日宣布放寬世足賽期間的簽證保證金規定，除了參賽球員及隨團人員，來自參賽國並持門票且事先登記的球迷也可免繳保證金，預估至少有五國球迷受惠。

移民 世界盃 ICE

上一則

Swatch x AP聯名表掀暴動式搶購 轉售現賺2568元

下一則

世界盃買氣不足 二手門票跌價…最低仍要560元

延伸閱讀

國安部長穆林：世界盃比賽期間 ICE不會大舉抓人

國安部長穆林：世界盃比賽期間 ICE不會大舉抓人
美放寬世界盃簽證規定 特定球迷免繳1.5萬元保證金

美放寬世界盃簽證規定 特定球迷免繳1.5萬元保證金
擴大移民執法 ICE擬派330人前進40州

擴大移民執法 ICE擬派330人前進40州
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

熱門新聞

范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08
中國人民解放軍儀隊士兵。（路透）

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

2026-05-14 14:45
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

2026-05-14 16:26
密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

2026-05-10 12:37
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
前總統歐巴馬與夫人米雪兒．歐巴馬。（美聯社）

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

2026-05-12 17:21

超人氣

更多 >
美國昨天為何全國降半旗？

美國昨天為何全國降半旗？
中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…
華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊
給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權
新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰

新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰