Swatch x AP聯名表掀暴動式搶購 轉售現賺2568元

Swatch聯名愛彼(AP)表開賣，在全球都引起搶購。(歐新社)

Swatch與豪表品牌愛彼(Audemars Piguet，AP)最新推出的「Royal Pop」聯名系列，是一款結合了愛彼經典Royal Oak設計及Swatch 1980年代色彩鮮豔POP風格的限量生物陶瓷懷表，開賣前已引起話題，許多粉絲和收藏家徹夜排隊，卻與隊伍中的黃牛爆發衝突，現場混亂情況導致多家門市被迫停止營業。

紐約郵報(New York Post)報導，16日上午開賣後數百名消費者湧入紐約蘇荷區(SoHo)與時報廣場 門市，此前約一周就已有人開始排隊，大排長龍景象讓紐約街道宛如臨時帳篷營地。在時報廣場門市，一些買家甚至在原訂上午10時開店前就先被放入店內，這些炙手可熱的聯名表在一個小時內便銷售一空。

44歲的排隊民眾麥金塔(John McIntosh)表示這是一場徹底災難，從13日早上開始根本沒有排隊秩序，完全像暴民現場，跟搖滾演唱會觀眾衝撞一樣，「我跟Swatch說必須控制這條隊伍，結果13日早上開始就有一堆流氓擺椅子卡位。」警方約在開賣上午11時到場驅散約600人的人群，其中一名鬧事男子因拒絕離開、滋事被警方上銬帶走。 Swatch聯名愛彼(AP)表開賣，在全球都引起搶購。(歐新社)

而在蘇荷區門市，現場330人的人潮失控，導致該店當天甚至根本不營業。許多人在外排隊數天，警方到場並要求離開後他們感到極度憤怒。

這種情況不只發生在紐約，全球多地Swatch門市也出現類似場面，杜拜、米蘭、東京、新加坡門市同樣混亂，全球各地民眾紛紛分享店外大批人潮的照片與影片。Swatch已在Instagram上宣布基於安全考量，紐約、亞特蘭大、休士頓、洛杉磯、奧蘭多門市暫時關閉。

不過對於那些成功熬過人潮的買家而言，這次發售顯然相當成功。在時報廣場門市排隊的華生(Sincier Watson)表示他以432元買到一黑一白兩款腕表，且已經以3000元轉售，他還靠賣出四個排隊位置，再賺進1600元。一名珠寶商克瑪尼(Benny Komani)也在現場四處收購剛買到的腕表，開價2400元，他表示計畫總共花費2萬至4萬元收購這些可以炒價的表，希望之後能以每只約5000元轉售。