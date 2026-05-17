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醫療軟體公司CEO詐騙紅藍卡4.5億 罪成

編譯盧炯燊／綜合報導
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佛羅里達州醫療軟體公司 Power Mobility Doctor Rx, LL...
佛羅里達州醫療軟體公司 Power Mobility Doctor Rx, LLC. 涉嫌詐騙聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)4.5億元及其他多項醫療保險，公司幕後老闆於14日被裁定欺詐罪名成立，面臨最高20年刑期。(美聯社)

總部位於佛羅里達州的醫療軟體公司Power Mobility Doctor Rx, LLC. (DMERx)詐騙案，公司執行長去年被定罪，幕後老闆也於14日被裁定欺詐罪名成立，面臨最高20年刑期。代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)形容此案是「佛州史上最令人髮指的詐騙案之一」。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，DMERx經營一個軟體平台，將藥房、耐用醫療設備(DME)供應商、遠程醫療集團等互相聯擊起來，將目標鎖定在數十萬名聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)投保人。

該軟體平台專門生成偽造醫學證明及醫生處方，提供給醫療器材供應商，誘導紅藍卡投保人申報不必要的醫療設備，例如心臟支架等。

司法部指出，這種詐騙行為影響近百萬人，騙取各類醫療保險給付超過10億元，光是紅藍卡一項就詐欺了4.5億元。另外被告也會向參與計畫的遠距醫療醫生及藥房協非法取得回扣。

這些醫生及藥房也會透過偽造的合約及篡改文件等，就這些不必要的項目向醫療保險機構虛報費用。

DMERx執行長，也是該軟體開發人考克斯(Gary Cox) ，被控參與及共謀詐欺計畫， 2025年6月被聯邦陪審團裁定罪名成立，判刑15年。

事隔近一年後，同案的HealthSplash公司老闆兼執行長、42歲的布萊克曼(Brett Blackman)也於5月14日被裁定共謀詐欺多項控罪罪成，僅是一項詐欺罪最高可判監20年，量刑聆訊已定於8月26日。

HealthSplash在2017年收購DMERx，因此布萊克曼是真正的幕後人物。

DMERx並非傳統醫療提供商，而是醫生處方及供應鏈的互聯網中介，將患者、醫生、藥房及製造商等串連起來，通過線上系統生成醫生處方，因此容易產生詐騙漏洞。

司法部在調查期間曾派出臥底假扮病人遙距求診，結果給轉接到海外呼叫中心，那裡的工作人員會誘導求診者同意訂購多個支架。有醫生聲稱對臥底做了各種檢查，但實際從未與對方見過面。

醫療保險 紅藍卡 佛羅里達州

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