長島鐵路勞資談判破裂 16日零時起罷工 北美通勤鐵路系統恐癱瘓

美國紐約市賓州車站內的一個數位看板15日提醒通勤族，全美最大的通勤鐵路系統——長島鐵路（LIRR）的鐵路工人可能即將發動罷工。（路透）

歷經多日，長島鐵路 (LIRR)勞資談判依然無法達成協議，因此工會宣布於16日零時起開始罷工，恐導致北美通勤鐵路系統癱瘓，成為上班族通勤噩夢。

根據美聯社報導，長島鐵路旗下五個工會組織與大都會運輸署(MTA )進行的勞資談判，已於17日結束，由於未能簽署新合約，工會旗下半數會員，包括機車工程師、機械師和訊號員等依法於美東時間16日凌晨零點1分起罷工。

工會要求在四年內累計加薪16%，宣稱有助於勞工因應通膨與不斷上漲的生活成本，不過MTA辯稱，工會提出的條件將導致票價調漲，儘管MTA同意未來三年內至少加薪9.5%，第四年再加薪4.5%，但最終雙方仍無法達成協議。

機車工程師和列車員工會(Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen)全國副主席塞克斯頓(Kevin Sexton)直言，尚未有新的談判時間表：「我們目前分歧很大，我們對目前的處境深表遺憾。」至於MTA主席利伯(Janno Lieber)則強調資方已經「在薪資方面滿足工會所有要求」，並質疑工會早有罷工打算。

報導指出，這項罷工行動將迫使每天乘坐LIRR約25萬名乘客，尋求從長島郊區前往紐約市的其他交通管道，或者被迫選擇居家上班，意味著高速公路出現更多車潮，進一步拉長通勤時間。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)呼籲乘客在LIRR罷工期間居家上班，同時MTA也計劃在上班日高峰時段，為必須出門的通勤族提供免費、數量有限的接駁巴士。

不過每周至少五天搭乘LIRR前往曼哈頓的電工烏岱(Rob Udle)坦言：「進城簡直是一場噩夢。」還有長島私人教練艾貝托(Susanne Alberto)也表示，已經和曼哈頓客戶們商量好，一旦地鐵停駛，改採線上課程，並認為MTA最終會妥協：「為什麼他們現在不採取行動，非要等到數百萬人受影響才肯罷休？」

此外罷工行動可能導致讓部分球迷難以進入曼哈頓，觀看職籃NBA紐約尼克隊(Knicks)的季後賽，或是本周末登場的職棒洋基隊(Yankees)與大都會隊(Mets)的比賽。

薪資爭議

工會要求在四年內累計加薪 16%，稱此舉有助於工人應對通貨膨脹和不斷上漲的生活成本。 MTA則辯稱，工會的最初要求會導致票價上漲。 MTA已同意在未來三年內至少加薪9.5%，第四年再加薪 4.5%。

「雙方立場的分歧並非不可逾越，」MTA首席談判代表加里德拉弗森（Gary Dellaverson）在周三的新聞發布會上表示。