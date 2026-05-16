我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

獲黃仁勳青睞 蜜雪冰城火速上線「大佬同款」專區

長島鐵路勞資談判破裂 16日零時起罷工 北美通勤鐵路系統恐癱瘓

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國紐約市賓州車站內的一個數位看板15日提醒通勤族，全美最大的通勤鐵路系統——長...
美國紐約市賓州車站內的一個數位看板15日提醒通勤族，全美最大的通勤鐵路系統——長島鐵路（LIRR）的鐵路工人可能即將發動罷工。（路透）

歷經多日，長島鐵路(LIRR)勞資談判依然無法達成協議，因此工會宣布於16日零時起開始罷工，恐導致北美通勤鐵路系統癱瘓，成為上班族通勤噩夢。

根據美聯社報導，長島鐵路旗下五個工會組織與大都會運輸署(MTA)進行的勞資談判，已於17日結束，由於未能簽署新合約，工會旗下半數會員，包括機車工程師、機械師和訊號員等依法於美東時間16日凌晨零點1分起罷工。

工會要求在四年內累計加薪16%，宣稱有助於勞工因應通膨與不斷上漲的生活成本，不過MTA辯稱，工會提出的條件將導致票價調漲，儘管MTA同意未來三年內至少加薪9.5%，第四年再加薪4.5%，但最終雙方仍無法達成協議。

機車工程師和列車員工會(Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen)全國副主席塞克斯頓(Kevin Sexton)直言，尚未有新的談判時間表：「我們目前分歧很大，我們對目前的處境深表遺憾。」至於MTA主席利伯(Janno Lieber)則強調資方已經「在薪資方面滿足工會所有要求」，並質疑工會早有罷工打算。

報導指出，這項罷工行動將迫使每天乘坐LIRR約25萬名乘客，尋求從長島郊區前往紐約市的其他交通管道，或者被迫選擇居家上班，意味著高速公路出現更多車潮，進一步拉長通勤時間。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)呼籲乘客在LIRR罷工期間居家上班，同時MTA也計劃在上班日高峰時段，為必須出門的通勤族提供免費、數量有限的接駁巴士。

不過每周至少五天搭乘LIRR前往曼哈頓的電工烏岱(Rob Udle)坦言：「進城簡直是一場噩夢。」還有長島私人教練艾貝托(Susanne Alberto)也表示，已經和曼哈頓客戶們商量好，一旦地鐵停駛，改採線上課程，並認為MTA最終會妥協：「為什麼他們現在不採取行動，非要等到數百萬人受影響才肯罷休？」

此外罷工行動可能導致讓部分球迷難以進入曼哈頓，觀看職籃NBA紐約尼克隊(Knicks)的季後賽，或是本周末登場的職棒洋基隊(Yankees)與大都會隊(Mets)的比賽。

薪資爭議

工會要求在四年內累計加薪 16%，稱此舉有助於工人應對通貨膨脹和不斷上漲的生活成本。 MTA則辯稱，工會的最初要求會導致票價上漲。 MTA已同意在未來三年內至少加薪9.5%，第四年再加薪 4.5%。

「雙方立場的分歧並非不可逾越，」MTA首席談判代表加里德拉弗森（Gary Dellaverson）在周三的新聞發布會上表示。

MTA 長島鐵路

上一則

俄州醫漢他病毒檢測陽性 轉普通病房隔離 再檢測已呈陰性

下一則

獲榮譽博士 哈里遜福特爆金句：我們這一代留下一團糟

延伸閱讀

勞資談判未果 長島鐵路周六恐罷工

勞資談判未果 長島鐵路周六恐罷工
勞資談判陷僵局 紐約長島鐵路罷工在即

勞資談判陷僵局 紐約長島鐵路罷工在即
紐約州府預算協議 祭1.9億加強地鐵治安

紐約州府預算協議 祭1.9億加強地鐵治安
艾姆赫斯特LIRR站關閉40年 孟昭文籲重啟

艾姆赫斯特LIRR站關閉40年 孟昭文籲重啟

熱門新聞

中國人民解放軍儀隊士兵。（路透）

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

2026-05-14 14:45
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

2026-05-14 16:26
密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

2026-05-10 12:37
前總統歐巴馬與夫人米雪兒．歐巴馬。（美聯社）

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

2026-05-12 17:21
美國國務卿魯比歐。（路透）

川習會╱魯比歐狂指人民大會堂天花板 還跟赫塞斯熱議

2026-05-14 16:05
邊疆航空8日深夜在丹佛國際機場發生一起意外。(美聯社)

行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛

2026-05-10 01:29

超人氣

更多 >
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光
習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」
美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？

美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？