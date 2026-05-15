俄州醫漢他病毒檢測陽性 轉普通病房隔離 再檢測已呈陰性

16名從宏迪亞斯號郵輪上撤離的美國乘客，目前正在內布拉斯加大學醫學中心接受隔離及檢測。(美聯社)

本周稍早，從爆發漢他病毒郵輪宏迪亞斯號 (MV Hondius)上撤離的18名美國乘客中，唯一被檢測出陽性反應的俄勒岡州 退休腫瘤醫師康菲德(Stephen Kornfeld)，接受隔離數日後，現經進一步檢測為陰性，可以轉送到一般隔離病房。

綜合媒體報導，宏迪亞斯號上18名美國人，5月10日在西班牙加納利群島(Canary Islands)下船後以專機載回美國，分別送到內布拉斯加大學醫學中心(University of Nebraska Medical Center)及喬州亞特蘭大 接受隔離及檢測。

最初的檢測發現，18人當中只有康菲德呈陽性反應，他立刻被送到生物防護隔離病房(Biocontainment Unit) 嚴密隔離。不過最新的檢測發現康菲德對病毒呈陰性反應，最初的檢測結果據信是偽陽性，他現已轉到普通隔離病房。

康菲德在生物防護隔離病房時，曾表示自己感覺身體良好，所出現的病性徵狀已有多天，現在最終證實呈陰性，他形容實在太好了。

他對美國廣播公司新聞網(ABC News)表示，自己在宏迪亞斯號上協助照顧遭感染乘客，接觸過病毒，有可能仍然存在體內，因此目前仍處於潛伏期。他在考慮是否要留在內布拉斯加醫學中心，或是返家繼續完成42天隔離。

康菲德又說會繼續密切留意自己身體徵狀，儘管新出現新徵狀並不一定是漢他病毒，但仍有可能感染了其他病毒，比如普通感冒之類。

內布拉斯加生物隔離病房的醫療主任休利特(Angela Hewlett)則說，他相信康菲德最初的檢測結果是屬於偽陽性。

休利特向ABC News解釋，如果在血清檢測顯示康菲德之前曾接觸或感染病毒，那相信他是曾經染恙，只是幸運的康復過來，但在最新檢測裡並無這方面的證據，因此可以說，康菲德至今都沒有感染過病毒。

但休利特也說明，即使沒感染病毒，也不等於沒有接觸過病毒，這是需要留意的。