陪審團歧見 溫斯坦性侵案3度流審 是否4審不明

前好萊塢製片人溫斯坦因涉嫌性侵案女演員曼恩一案，由於陪審團無法達成共識，15日第三度流審。(路透)

在紐約曼哈頓 法院進行的前好萊塢 製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)性侵案重審，因陪審團意見不一，15日第三度流審。是否會第四次開庭重審，檢方尚無定論，訂6月24日舉行的聽證將確認檢方意向。

溫斯坦曾是好萊塢最有權勢人物之一，他被多人指控長期性騷擾 和性侵在2017年被踢爆後，引發#MeToo運動。溫斯坦分別在東西兩岸已因其他性犯罪被定罪，目前仍在獄中服刑。在曼哈頓法院審理的這樁性侵案官司，陪審團一直在衡量溫斯坦是否在2013年強暴了髮型師兼演員潔西卡·曼恩(Jessica Mann)。

溫斯坦的律師辯稱，曼恩與溫斯坦是自願發生性關係。15日此案第三度流審後，溫斯坦面無表情地被法庭人員用輪椅推出法庭。

現年57歲的陪審員哈達爾(Josh Hadar)告訴記者，他和另外八名陪審員都希望溫斯坦無罪釋放。他指出，曼恩在為控方作證時記憶力驚人，接受辯方律師質疑時卻「忘東忘西」：「這多少反映了她的可信度。⋯⋯我們沒能達成一致意見，大家都很沮喪。但我們真的盡力了。」

美聯社報導，陪審團在第三天審議開始幾個小時後，就發出訊息表示無法達成一致意見。法官法伯(Curtis Farber)要求陪審員繼續努力。一個多小時後，陪審團再次提出字條聲稱：「我們認為沒人會改變立場。」法伯於是宣布該性侵指控案，審判無效。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，他對流審結果感到失望，但「我們非常尊重陪審團制度」。白艾榮表示，他們會為是否再次審判一事諮詢曼恩意見，也會考慮溫斯坦另一起案件被判刑的情況。

曼恩並未出庭。但她聲明指出，此案再次流審「絲毫不會動搖我講述的真相」。她表示，為尋求正義，她不得不重溫痛苦經歷，並遭受公眾攻擊，因為「性侵者的勢力仍過於強大」。

溫斯坦的辯護律師阿尼菲洛(Marc Agnifilo)則稱，這是「陪審團制度偉大的一天」。