馬斯克告OpenAI案最終辯論 奧特曼被控可信度有疑慮

馬斯克控告OpenAI轉型為營利公司的訴訟案持續審理，OpenAI執行長奧特曼14日抵達聯邦法院。（路透）

馬斯克 告OpenAI 案今天進行言詞辯論，馬斯克委任律師猛攻OpenAI執行長奧特曼 的可信度有疑慮，而OpenAI方面則反控馬斯克「選擇性失憶」。

路透社報導，馬斯克控告OpenAI和奧特曼（Sam Altman）違背非營利使命並涉不當得利，此案今天在加州奧克蘭聯邦法院進行言詞辯論。

馬斯克委任律師莫洛（Steven Molo）在言詞辯論中向陪審團表示，馬斯克、前OpenAI董事會成員及前首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）等5名證人均證稱奧特曼是個騙子。

莫洛指出，奧特曼12日在交互詰問時，被問到是否完全值得信任、在商業上從未誤導他人，他並未給出明確肯定的答案，顯示「奧特曼的可信度與本案直接相關」。

OpenAI委任律師艾迪（Sarah Eddy）則反控馬斯克和他的法律團隊只會喊喊口號，還有做些無關緊要的錯誤指控。

她說：「馬斯克先生想把OpenAI變成一家他掌控的營利公司，但其他創辦人拒絕將人工通用智慧（AGI）的主導權交給任何一個人，更不用說是馬斯克。」

艾迪還指出，如果馬斯克真心相信AI應造福人類，他就不會試圖將OpenAI併入旗下電動車公司特斯拉（Tesla），也不會讓自家xAI成為營利公司。

艾迪說，馬斯克2024年8月提出的這場訴訟，早已超過3年時效，因為他早在數年前就得知OpenAI的發展計畫；OpenAI另一名委任律師薩維（William Savitt）則指控馬斯克「選擇性失憶」。

馬斯克指控OpenAI操縱他捐出3800萬美元，同時在他不知情之下，將原有的非營利性質掛鉤營利業務，並接受微軟（Microsoft）及其他投資者的數百億美元投資以謀求擴張。

馬斯克要求OpenAI及微軟賠償約1500億美元，並要求將這筆錢賠付給OpenAI的非營利母公司，同時要求撤除奧特曼及OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）的職務。