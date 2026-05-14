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漢他郵輪染病 曾照顧生病遊客的俄勒岡退休醫隔離

記者顏伶如／綜合報導
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宏迪亞斯號上的美籍乘客，11日深夜搭乘包機抵達奧瑪哈埃普利機場，轉往內布拉斯加大...
宏迪亞斯號上的美籍乘客，11日深夜搭乘包機抵達奧瑪哈埃普利機場，轉往內布拉斯加大學醫學中心生物防護隔離病房。圖為身穿防護衣的地勤人員正協助旅客下機。(路透)

爆發漢他病毒疫情宏迪亞斯號(MV Hondius)極地郵輪的美籍乘客中，其中一人病毒檢測呈陽性反應，11日撤送回國後被送到內布拉斯加大學醫學中心(University of Nebraska Medical Center)生物防護隔離病房(Biocontainment Unit)。該確診病例為來自俄勒岡州班德(Bend)的退休腫瘤醫師康菲德(Stephen Kornfeld)，他12日接受有線電視新聞網CNN連線專訪時說，目前並未出現任何症狀。

康菲德受訪時說，檢測結果顯示病情可能還有變化，接下來可能出現症況，「這就是為什麼我住在生物防護隔離病房的原因」。他說，隔離病房設備良好，「如果我真的發病，病毒絕對不會離開這棟大樓。」

他表示，在郵輪上曾經協助照顧生病遊客。

荷蘭註冊的宏迪亞斯號4月1日日從阿根廷出發，載著大約150遊客展開穿越南冰洋與南大西洋的極地遠征。

康菲德說，郵輪離開阿根廷之後，許多遊客便接連出現類似流感症狀。他說：「我有三天出現盜汗、嚴重發冷、輕微呼吸道問題以及重度疲勞。」他表示，盜汗及呼吸道症狀很快消失，不過疲憊卻持續大約兩周半。

康菲德說，由於船醫後來也嚴重生病，他因此接手協助處理病患，經常長時間工作。

康菲德說，還在郵輪時便接受檢測，兩份樣本被送到荷蘭兩家實驗室，其中一份檢測結果陰性，另一份則顯示微弱陽性。

目前，宏迪亞斯號的漢他病毒疫情已造成三人死亡，累計通報11起病例，其中9例已確診。

其中一名在郵輪上感染漢他病毒的法國女子病情危急，目前正在接受人工肺(artificial lung)治療。

巴黎比夏醫院(Bichat Hospital)傳染病專家萊斯庫爾醫師(Dr. Xavier Lescure)表示，該名病患情況嚴重，已出現危及生命的肺部和心臟問題。這名女子目前必須依賴維生裝置將血液泵入人工肺，為其加入氧氣後再輸送回體內，以減輕肺部和心臟壓力，爭取恢復時間。

宏迪亞斯號在加那利群島卸下所有旅客後，目前正航向荷蘭鹿特丹，準備接受徹底清消。

疫情 退休 宏迪亞斯號

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