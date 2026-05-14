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猶他婦毒死夫 判囚終身不得假釋 三子怨奪父命 均棄母親

編譯彭馨儀／綜合報導
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猶他州女子庫莉·里琴斯因謀殺親夫，被判處終身監禁，不得假釋。13日她在法庭上，聲...
猶他州女子庫莉·里琴斯因謀殺親夫，被判處終身監禁，不得假釋。13日她在法庭上，聲淚俱下地懇求沒有出庭的三個兒子，「請不要放棄我。」(路透)

猶他州女子庫莉·里琴斯(Kouri Richins)因謀殺親夫，於13日被猶他州第三地區法院判處終身監禁，不得假釋。美聯社報導，她今年3月被宣判加重謀殺罪名成立，陪審團還認定她犯下其他3項重罪，包括保險詐欺、偽造及謀殺未遂。

2022年3月4日，庫莉在丈夫艾瑞克·里琴斯(Eric Richins)的雞尾酒中摻入致死劑量5倍的芬太尼。

諷刺的是，庫莉在丈夫死後還出版過一本關於關於傷痛和療癒的童書，躋身作家行列。

宣判當天是艾瑞克44歲冥誕，法官姆拉基克(Richard Mrazik)表示，庫莉·里琴斯極其危險，絕不能讓她重獲自由。

庫莉·里琴斯一直堅稱自己無罪，13日她穿著淺綠色囚服站在法庭上，直指判決「完全是謊言」，還懇求沒有出庭的兒子，「請不要放棄我。」辯護律師表示，他們將對定罪及量刑提出上訴。

現年35歲的庫莉·里琴斯是房地產經紀人，負債450萬元，正計劃與另一男子共度餘生。檢方指出，庫莉·里琴斯瞞著丈夫為他投保多份壽險，還誤以為丈夫死後，自己可以繼承逾400萬元遺產。

艾瑞克的父親尤金·里琴斯(Eugene Richins)請求法官判處庫莉終身監禁，不得假釋，以保護三名分別為9歲、7歲和5歲的孫子。

社工唸出孩子們的來信，說如果媽媽出獄，他們會感到不安全。小孩還說，庫莉威脅要殺死他們的寵物，當他們拒絕吃未煮熟的食物時，她會播放戰區飢餓兒童的影片。

「妳奪走我父親的性命，除了貪婪，妳只關心妳自己和妳愚蠢的男朋友，」現年11歲的二兒子說。自己不得不扮演家長角色照顧弟弟，因為母親疏於照顧他們。

現年13歲的大兒子也說母親常把他鎖在房間，以便自己喝酒。

審判期原定5周，但由於辯方在未傳喚任何證人情況下結束辯護，提前結束審判。陪審團經過不到3個小時審議，就裁定所有罪名成立。

保險 猶他州 艾瑞克

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