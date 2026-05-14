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紐約非法設立中國警察站案 2罪成

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約聯邦東區法院大陪審團做出裁決後，盧建旺(左二)及其辯護團隊在紐約東區聯邦法院...
紐約聯邦東區法院大陪審團做出裁決後，盧建旺(左二)及其辯護團隊在紐約東區聯邦法院外受訪。(記者胡聲橋／攝影)

紐約聯邦東區法院大陪審團經過一天多的閉門審議，於13日下午對美國長樂公會前負責人盧建旺在紐約曼哈頓華埠非法設立中國警察站案做出一致裁決。在盧建旺被指控的三項罪名中，陪審團認定現年64歲的盧建旺犯有一項非法充當外國代理人罪和一項妨礙司法公正罪，認定陰謀非法充當外國代理人的指控不成立。盧建旺最高可能被判30年監禁，此案主審法官莫里森(Nina Morrison)未表示何時會對盧建旺量刑。

與盧建旺同案被起訴的美國長樂公會前秘書長陳金平已於去年12月認罪，他承認犯有一項充當中國代理人罪名，預計陳金平近期將接受量刑，最高可判五年監禁。

庭審證實，盧建旺與陳金平為中國政府充當非法代理人，從2022年1月開始，受命於中國公安部門的官員，與他人合作，在美國設立了首個已知的中國海外警察站。這個警察站位於紐約曼哈頓華埠美國長樂公會的辦公室。警方2022年10月在對這個警察站的搜查中，查到「福州警僑事務海外服務站」的橫幅。

盧建旺還受命與中國公安部門的官員，為中國政府收集信息，比如確定一名從中國逃亡美國的民運人士的身分和住處。盧建旺還因為刪除手機中與中國公安官員的對話被裁定犯有妨礙司法公正罪。

盧建旺的辯護律師卡門(John Carman)在陪審團做出裁決後接受記者採訪時對判決結果表示遺憾，但他堅持認為，其當事人盧建旺是在不知情的情況下觸犯了法律，設立警察站的初衷僅僅是為了在新冠疫情期間給海外僑民提供方便，是好心辦了壞事。卡門說，這會讓那些試圖給社區辦好事的人神經緊張。

卡門強調，這只是一個愚蠢的小案子，卻被做成一個聯邦大案。律師花費大量精力為盧建旺洗刷罪名，這並不說明他不是無辜的。卡門還表示，他之後將利用各種動議，讓盧建旺逆轉陪審團的裁決。

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，「一個受中國政府指使，在紐約市運作的警察站已被揭露，其不可告人的目的已被挫敗，其創始人因公然藐視法律和我國主權而被追究責任。本辦公室將繼續堅定不移地保護那些尋求擺脫壓迫、為中國帶來民主、改革和人權而發聲的人們的權利」。

紐約聯邦東區法院大陪審團裁定盧建旺犯有非法充當外國代理人和妨礙司法公正罪。(記者...
紐約聯邦東區法院大陪審團裁定盧建旺犯有非法充當外國代理人和妨礙司法公正罪。(記者胡聲橋／攝影)

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