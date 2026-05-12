不止油價飆漲 美國住房、食物、服務價格也變貴了

4月消費者物價指數變動統計表 資料來源：勞工統計局

美國消費者將近期通膨飆升歸咎於伊朗戰爭。不過數據顯示，物價上漲的領域，遠不止能源。

根據聯邦勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)12日公布的數據，經季節性調整後，4月消費者物價指數(consumer price index上漲為0.6%，12個月通膨率達3.8%；美國年度通膨率，目前正以近三年來的最高速度持續攀升。

線上券商eToro美股投資分析師肯威爾(Bret Kenwell)表示：「消費者正在盡力應對不斷上漲的能源成本，但其他方面卻難以找到緩解之道。通膨壓力不僅體現在加油站，也波及到了家庭預算的各個方面。」

但12日公布的消費者物價指數(CPI)數據顯示，消費者在其他領域也面臨物價上漲的衝擊，這些領域包括住房、食品、服務業等。

4月住房成本上漲0.6%，年漲幅達3.3%；其中，外出住宿成本在4月上漲了2.4%，年漲幅達4.6%；租戶及家庭保險成本在4月小漲0.1%，年漲幅則是達7.2%。

4月家庭食品價格較3月上漲了0.7%，創下自2022年8月以來的最大單月漲幅；年漲幅來到2.9%。

受牛肉價格飆漲的影響，4月生牛肉碎肉價格上漲2.7%，較2025年同期上漲14.5%；隨著夏季燒烤季的接近，熱狗香腸價格較2025年同期上漲10.7%，部分是因為5.8%的季節增長。

主要依賴進口的番茄，4月價格飆升了15.1%，比一年前高出39.7%。受到供應疑慮衝擊的咖啡價格，在4月上漲了2%，使其過去12個月的漲幅達到18.5%。

其他用品上漲也相當可觀。窗簾價格較2025年同期上漲 8.2%；餐具價格當月上漲 1.6%，年漲幅達15.4%；珠寶價格上漲 3.7%，年漲幅達 16.1%；鞋類價格則是上漲 1.4%，較2025年同期上漲 4.2%。

服務業的影片和遊戲租賃和訂閱費用，在3月至4月上漲2.1%，比2025年同期上漲了16.6%；快遞服務4月的成本則是上漲了4.3%，年成長達13.6%。