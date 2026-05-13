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2024年撞毀巴爾的摩大橋6死事故 聯邦指控新加坡船公司及員工

記者胡玉立／綜合報導
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達利號貨輪2024年3月26日撞上基伊大橋。(美聯社)
達利號貨輪2024年3月26日撞上基伊大橋。(美聯社)

針對2024年貨櫃輪「達利號」(Dali)撞毀巴爾的摩「基伊大橋」(Francis Scott Key Bridge)事故，聯邦檢察官12日提起刑事訴訟，指控新加坡船舶營運公司及一名資深員工作出的決策，導致該船撞上大橋、造成六人死亡，還試圖掩蓋真相。

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)稱這是場「本可避免、後果極嚴重的悲劇」。被起訴的新加坡船公司Synergy Marine則指責司法部將一宗意外事故定調為犯罪。該公司表示，「這起海事事故應依完整事實、技術和監管紀錄進行評估，而非透過刑事起訴書中的選擇性歪曲事實來判斷。公司將堅決捍衛自身權益，駁斥不實指控」。

聯邦起訴書指控總部位於新加坡的Synergy Marine公司、總部位於印度欽奈(Chennai)的Synergy Maritime公司、以及「達利號」貨輪技術主管、現年47歲的印度公民奈爾(Radhakrishnan Karthik Nair)，涉嫌串謀、故意不立即向美國海岸防衛隊報告已知危險情況、妨礙國家運輸安全委員會(NTSB)調查及做偽證。

2024年3月26日發生的這起事故，達利號貨輪從巴爾的摩港駛往斯里蘭卡途中，在短短四分鐘內兩次失去動力，最終撞上基伊大橋。調查人員稱，配電盤上的一根鬆動電線可能是導致第一次斷電的原因，後來船舶轉向失靈。

起訴書指稱，「達利號」貨輪恢復供電後，再次陷入斷電困境；凌晨1點30分左右撞上基伊大橋的一根支撐柱。若該貨輪使用合適的燃油泵，及時恢復動力，就可安全通過大橋；但它卻撞上橋梁，導致六名正在填補路面坑洞的工人喪生。

聯邦調查局巴爾的摩辦事處負責人保羅(Jimmy Paul)指出，「負責船舶運營者為節省成本，罔顧安全，才導致橋梁被撞塌。」聯邦政府並指稱，該船在前一天停靠港口時，也曾兩度斷電，但Synergy公司並未按規定調查或報告，向NTSB呈報了虛假資訊。

馬里蘭州官員估計，基伊大橋重建費用約在43億至52億元之間，預計2030年底重新開放通車。馬州已與船公司達成原則性和解。

司法部 新加坡

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