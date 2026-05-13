丹佛機場被飛機撞死男子 警方認定是自殺 未發現遺書

8日深夜在丹佛國際機場擅闖跑道遭邊疆航空客機撞死的死者確認是41歲的莫特，當局認為莫特是自殺。(科州蒙特祖馬郡警長辦公室照片)

8日深夜在丹佛國際機場發生擅闖跑道的男子遭邊疆航空(Frontier Airlines)客機撞死事件，死者身分確認是41歲的莫特(Michael Mott)。當局12日舉行記者會公布了更多驚悚細節。警方及法醫調查認為，案發當時莫特意圖自殺；警方正與莫特親友問話，試圖了解他的生前狀況。

丹佛警長托馬斯(Ron Thomas)表示，警方尚未找到遺書；莫特生前曾多次觸犯法律。公開紀錄顯示，莫特曾被捕逾20次，至少三次入獄服刑。一個月前，他在科羅拉多泉(Colorado Springs)因非法入侵重罪被捕。

丹佛機場執行官華盛頓(Phil Washington)指稱，莫特「僅用15秒就翻越了8呎高的帶刺鐵絲網圍欄」，從他翻越圍欄、到達跑道、被飛機撞死，總共只用了兩分鐘；「由於跑道位置距航站大廈約兩哩，時間太短，我們無法及時阻止此人到達跑道」。

華盛頓表示，他們過去也曾遇過翻越圍籬的人，通常很快就能抓到。8日值班機場工作人員在事發約9分鐘前，曾查看入侵警報，結果發現圍籬外有一群鹿，這在該地區很常見。華盛頓說：「攝影機畫面在野生動物和擅闖者之間來回切換。擅闖者一度不在鏡頭範圍內。」

紐約郵報報導，根據現場影片和丹佛法醫辦公室發言人說法，莫特當時試圖自殺，他平靜穿過跑道，飛機向他疾馳而來。首席法醫麥克拉倫(Sterling McLaren)表示，莫特死因確定為多處鈍器傷和銳器傷。

一段令人毛骨悚然的跑道監視器畫面顯示，莫特遭飛機撞擊時，被吸入其中一個引擎，跑道上散落著遺骸。

機上乘客安森斯(John Anthens)告訴紐約郵報，事發當時他正望著窗外，突然看到「一雙人腿在引擎裡旋轉」；「大多數人不知道發生了什麼事，只聽到一聲巨響。很多人開始尖叫，孩子們哭喊，場面很可怕」。

安森斯描述道，飛機撞擊時機頭猛地向上彈起，如同炸彈爆炸般的衝擊波震動了整個機艙。幾分鐘後，引擎起火。機上224名乘客和7名機組人員後來使用緊急滑梯，全部安全撤離。