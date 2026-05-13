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H-1B簽證1份賣2萬 為外國工人擔保簽證 德州華人挨告

記者胡玉立／綜合報導
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德州檢察長派克斯頓(圖)控告華人在德州經營的公司Golden Qi Holdin...
德州檢察長派克斯頓(圖)控告華人在德州經營的公司Golden Qi Holdings LLC，涉嫌宣傳實際上並不存在的托兒機構，以每份2萬元價格販售H-1B簽證。(美聯社)

德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)12日宣布，中國公民姚遠(Yuan Yao，音譯)在德州經營的公司Golden Qi Holdings LLC，因涉嫌經營網站、打廣告宣傳實際上並不存在的托兒機構，以每份2萬元價格販售H-1B簽證、為外國勞工提供擔保，已被提起訴訟；姚遠也被列為被告。

派克斯頓發布新聞指出，「任何企圖詐騙H-1B簽證項目者，應視此案為警訊。我將致力確保H-1B簽證項目服務於美國公民利益，而非中國公民利益；所有濫用該項目者，都將受到法律嚴懲。」

派克斯頓辦公室指出，姚遠是中國公民，他擁有並管理包括Golden Qi公司在內的多家德州公司。Golden Qi公司涉嫌經營網站，將公司包裝成合法托兒機構，但廣告宣傳的服務並不存在。宣傳的機構包括艾倫托嬰中心(Allen Infant Care Center)和據稱是自閉症治療機構的DFW ABA Center。

派克斯頓辦公室提到，Blaze Media記者岡薩雷斯(Sara Gonzales)最近走訪其中一家登記在案機構，並未發現任何正常運作跡象。

據印度時報(Times of India)報導，岡薩雷斯指控這些機構提交50多份勞工情況申請書(LCA)，贊助至少37名H-1B簽證持有者；這些簽證持有者從事的職務包括市場研究分析師和供應鏈分析師等，似乎都與托兒工作無關。岡薩雷斯與姚遠對質時，對方只說：「我只能告訴你，一切都是合法的。」

岡薩雷斯的報導提到，有舉報人指稱姚遠「販售簽證」，外國工人為獲得贊助，支付高達2萬元費用。同一舉報人並聲稱，姚遠的父親與中國政府有關聯，為其提供資金支持。

德州訴訟指控這些機構曾取得聯邦薪資保護計畫(Paycheck Protection Programme，PPP)逾10萬元貸款，後來貸款已被免除，資金卻未用來運作托兒所。檢方表示，其中有些公司列出的地址是閒置空間或由多家實體共用。

與此同時，派克斯頓辦公室正繼續調查北德州涉嫌H-1B簽證詐欺案。當局指稱，有些公司可能經營所謂「幽靈」公司，為外國工人擔保簽證。

簽證 德州 美國公民

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