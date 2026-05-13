川普削減糧食券補助 亞州領券者減半 多州食物銀行需求暴增

亞利桑納州政府數據顯示，截至今年3月，州內領取糧食券的人數較去年同期銳減約50%，一些民眾只好到食物銀行領食物。(示意圖，美聯社)

川普 總統去年7月簽署稅收與開支「又大又美法」(One Big Beautiful Bill，簡稱大又美法)，宣稱未來10年將削減1870億元、俗稱「糧食券 」的聯邦營養補充援助計畫(SNAP)，並擴大工作時數要求。新制上路後的負面影響如今在全美陸續浮現，其中又以亞利桑納州 受影響最嚴重。

國家廣播公司新聞網報導，亞利桑納州政府數據顯示，截至今年3月，州內領取糧食券的人數較去年同期銳減約50%，約20萬名兒童失去福利請領資格。

在美國全境，自從大又美法去年夏季生效以來，截至今年1月，至少350萬人喪失糧食券資格，多州食物銀行的需求暴增。

鳳凰城郊區的單親媽媽蒂芬妮‧哈德森(Tiffany Hudson)原本每月可領約600元的糧食券補助，但三個月前突然被取消資格。

哈德森獨自照料兩名幼子，其中一人患有自閉症，依法應可豁免每月80小時的工作要求，卻仍被迫反復補件；她稱曾在政府辦公室苦等四小時，最後還被要求出具孩子生父的親筆聲明，佐證生日當天的Zelle匯款為單次贈禮，而非固定收益。

她無奈地說：「日子真的很難過，我們每周都得去食物銀行，現在吃得更少且更常吃冷凍食品。」

62歲的道恩‧薩文斯基(Dawn Savinski)因病辭去清潔工作，卻因未被認定為身障人士，每月238元糧食券遭取消。

她表示，政府認為她是有工作能力的成人，要求她達到工時門檻，但她的身體狀況不佳，根本無法工作，「像我這樣被排除在外的人還很多」。

亞利桑納州比多數州更積極落實新規定，除了嚴格執行工時限制，也提高文件審查門檻，避免因支付錯誤率過高而遭聯邦開罰；州政府資料顯示，2024財年的錯誤率達8.8%，2025財年估計會增至10%，若未改善，2027年起恐須額外負擔高達2億800萬元的成本。

亞利桑納州聖瑪麗食物銀行(St. Mary's Food Bank)表示，部分農村地區對於食物的需求量，較去年同期增加25%。

食物銀行負責人米爾頓‧劉(Milton Liu)表示，「我們認為，亞利桑納州才剛開始感受到(大又美法的)影響，且可能成為全美其他地區的前車之鑑」。