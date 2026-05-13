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掌聯邦急難管理局 漢米爾頓獲提名 凸顯川普對存廢態度轉向

編譯莊瑞萌／綜合報導
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川普提名漢米爾頓出任聯邦急難管理局局長。(美聯社)
川普提名漢米爾頓出任聯邦急難管理局局長。(美聯社)

川普11日提名漢米爾頓(Cameron Hamilton)出任聯邦急難管理局(FEMA)局長。漢米爾頓去年擔任代理局長時，曾因反對廢除FEMA而遭開除，如今獲提名回鍋，顯示川普政府對該機構的存廢態度轉向。

美聯社報導，漢米爾頓這次被提名，剛好碰上川普政府態度開始出現變化，原本川普曾多次強烈批評FEMA，甚至揚言要廢除FEMA，但現在看來似乎正慢慢軟化立場。而漢米爾頓過去就曾表示，廢除FEMA不符合美國利益，如今他被提名，也被外界視為川普政府態度轉向的最新訊號。

若提名獲得參院通過，漢米爾頓將成為川普與國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)在緊急管理事務上的首席顧問，並成為川普第二任期內首位正式的FEMA局長。

漢米爾頓上任後，必須在數周內確保機構做好因應夏季災難季的準備，還得同時回應川普對大規模改革的期待。

在去年5月7日的眾院聽證會上，民主黨籍眾議員狄拉洛(Rosa DeLauro)詢問他是否認為應廢除FEMA，漢米爾頓回答，「我不認為裁撤聯邦急難管理局符合美國人民的最佳利益，」翌日他隨即被開除。

對此，Doberman Emergency Management Group總裁斯卡德納(John Scardena)認為，漢米爾頓明知會丟掉工作仍堅持立場，贏得業界的尊重，但部分現任FEMA員工透露，對漢米爾頓任內的某些作為仍有疑慮。

2024年，漢米爾頓曾在社群平台X上轉發有關海倫(Helene)颶風期間FEMA支出不當的錯誤資訊。在他代理局長期間，FEMA停止挨家挨戶走訪災民並取消一項數十億元的補助計畫，但此計畫後來被聯邦法官恢復。

在參院的人事確認過程中，漢米爾頓可能會被質疑，他過去並無真正領導大型緊急管理機構的經驗。依法FEMA局長必須具備緊急管理、國土安全相關專業，還要有至少五年的行政領導經歷。漢米爾頓的背景則相當特殊，他曾是海軍醫官，也是海豹部隊(Navy SEAL)成員，之後轉到國務院，負責處理海外危機與緊急事件，後來也曾擔任國土安全部的緊急醫療服務主管。

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