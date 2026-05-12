紐時：國際生在美求職變難 不排除返國

國際學生表示美國環境變得愈來愈不友善；圖為麻州的波士頓大學。(美聯社)

紐約時報 11日報導，國際學生表示美國環境變得愈來愈不友善，簽證限制導致失去就業、面試機會，如今忙著找工作的同時也做好另一套備案：離開美國。

過去幾十年裡，畢業之後想留在美國發展的外國學生，面臨障礙相對較少，擁有科學、技術、工程及數學(STEM)學位的學生在雇主面前特別吃香，但昔日那條通往美國職場的康莊大道，現在則變得困難重重。

國際學生畢業後可參加「實習許可計畫」(Optional Practical Training)在專業領域工作三年，但美國公民暨移民局(USCIS)局長對OPT 計畫前景提出質疑，讓計畫出現不確定。時間緊迫也對國際學生帶來壓力，大多數畢業生只有五個月求職時間，就會因為簽證到期面臨遣返。

即將畢業於麻省理工學院(MIT)電腦系的21歲中國留學生卡洛琳．劉(Caroline Liu，音譯)說：「環境真的變得愈來愈不友善。」

報導指出，移民規則的某些改變，可能讓部分國際學生受益。

川普政府去年9月宣布H-1B工作簽證 新案申請加收10萬元費用，適用對象為並非居住在美國的申請人，意味著已經在美國的國際學生今年中籤機率變高，因為來自海外的申請案件減少。

即將畢業、在杜拜出生成長的波士頓大學(Boston University)21歲數學與經濟雙主修學生查克拉瓦西(Sid Chakravarthy)表示，申請了700多份工作，但前500份工作都遭到自動拒絕，甚至包括符合條件的職缺。

32歲伊朗留學生拉斯泰加爾(Ghazal Rastegar)去年底從達拉斯德州大學(University of Texas at Dallas)博士班畢業之前，已經在學校實驗室找好工作，將展開探討如何降低化療對癌症病童長期副作用的博士後研究。然而，由於伊朗被川普政府列為暫停處理簽證的國家，她的工作迄今無法開始。目前暫住達拉斯友人家中的她表示，已經轉向歐洲、澳洲申請新職。

報導指出，雇主即使願意聘用外籍人才，但簽證規則不斷變化、申請作業工作增加，都讓聘請國際學生門檻變高。

邁阿密投資顧問艾勒爾(Veronica Maria Parellada Eller)說，國際學生通常擁有優秀履歷、語言以及文化技能，非常適合她同時服務美國以及海外客戶的小型財富管理公司，「但聘請美國學生還是容易得多」。