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CDC代局長：「宏迪亞斯號」撤僑乘客 未必需要強制隔離

中央社／華盛頓10日綜合外電
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CDC代理局長巴塔查雅。（美聯社）
CDC代理局長巴塔查雅。（美聯社）

美國一名高階衛生官員今天表示，從爆發致命漢他病毒疫情的郵輪上撤離的美國籍乘客，並不一定需要接受隔離。

法新社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）代理局長巴塔查雅（Jay Bhattacharya）同時呼籲美國民眾對漢他病毒保持冷靜，並表示：「這不是COVID。」

美國8日宣布，將安排包機撤僑，接回搭乘宏迪亞斯號（MV Hondius）郵輪的17名美國人。該郵輪上已有3名乘客死亡，另有多人染病，目前已抵達西班牙加納利群島（Canary Islands）。

巴塔查雅今天接受美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）訪問時表示，這些美國乘客目前均無症狀，將被送往內布拉斯加州一處專門機構，但不一定會在當地接受隔離。

他說：「我們會對他們進行訪談並評估風險…確認他們是否曾與出現症狀的人有過密切接觸。」

內布拉斯加大學醫學中心的生物防護隔離病房已在乘客抵達前啟動，發言人湯瑪斯（Kayla Thomas）在聲明中表示，這些乘客「預計將於週一清晨抵達奧瑪哈（Omaha）」。

湯瑪斯表示，「其中一名乘客抵達後將被送往內布拉斯加生物防護隔離病房」，原因是該乘客「病毒檢測呈陽性，但沒有症狀」。

湯瑪斯還說，其餘乘客將前往國家檢疫單位接受評估與監測。

巴塔查雅表示，完成評估並依據風險程度，允許乘客根據個人意願留在內布拉斯加州，或在家庭狀況許可情況下返回住處，並以安全方式送返，確保途中不會接觸到其他人。

宏迪亞斯號 郵輪 CDC

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