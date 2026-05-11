男子遭摩根大通女主管性侵 前同事爆料他「工作EQ差」

摩根大通示意圖，非新聞當事者。(路透)

摩根大通銀行(JPMorgan Chase，俗稱小摩 )前員工拉納(Chirayu Rana)控告女性同事哈迪尼(Lorna Hajdini)涉嫌職場性騷擾 與性侵等醜聞，情節聳動引發關注。社群媒體 上流傳雙方混亂與互相矛盾的說法，使外界難以分辨哪些是事實，但可確定的是，這家美國最大銀行如今正面臨一場出乎意料的公關危機，而拉納正是風暴核心，那麼他究竟是何許人？

華爾街日報報導，訴狀中的細節既露骨又令人震驚，許多同僚舊識表示他們所認識的拉納是社交有些笨拙、偶爾態度粗魯的金融圈人士。網路上流傳的許多細節也並不正確，像是拉納有婚外情，其實他未婚；哈迪尼是拉納的主管，其實只是經常合作的同事。

拉納在維吉尼亞州富裕郊區維也納鎮(Vienna)長大，是尼泊爾移民家庭的長子，高中畢業後於2008年進入瑪麗蒙特大學(Marymount University)，並加入男子足球隊。隔年他轉學至紐瓦克羅格斯大學(Rutgers University)，繼續擔任男足校隊中場，並於2013年1月畢業。

一名前羅格斯隊友回憶，拉納是名穩定可靠的球員，但有時過於衝動，曾因過度鏟球或與隊友爭搶控球而和其他高年級球員起爭執。大學時期認識拉納的人形容他企圖心強、野心勃勃，經常談論尋找實習與申請工作。一名前隊友回憶，有次拉納主動聯絡另一名隊友在大型律師事務所工作的父親，詢問是否能幫他安排暑期實習。有多年好友訝於媒體形容拉納粗俗且表現不佳，因為他認識的拉納其實外向、有冷面幽默感，而且工作極度認真。

職涯初期，拉納輾轉於多家知名金融機構，包括瑞信(Credit Suisse)、摩根士丹利(Morgan Stanley，大摩)、凱雷集團(Carlyle Group)等。2020年凱雷集團兩年期實習計畫結束後未正式續聘拉納，他在過去五年間頻繁跳槽，2020年任職於顧問公司CrossBoundary，知情人士稱此間曾因同事對他的工作表現提出建設性批評而大吼對方。2022年2月因其職場態度問題而離職。

小摩2024年聘請拉納，協助拓展私人信貸業務；前同事表示他有時會批評團隊成員犯錯、工作品質不佳，但在開拓新業務方面確實有成果。他經常與同團隊的哈迪尼合作，後者可說是模範員工，被視為小摩冉冉上升的新星。該行力挺哈迪尼，發言人表示在內部調查後他們「不認為拉納的指控有任何根據」。

2025年5月，拉納正式提出內部申訴，指控受性侵與種族騷擾，要求支付約2200萬元和解。小摩協調期間安排他帶薪休假，之後提出100萬美元和解方案，但他選擇公開案情。