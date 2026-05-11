研究：油價飆k型經濟惡化 收入低少開車多共乘

數據顯示，低收入民眾為節省汽油支出，正透過共乘、改搭公共交通工具或出一趟門辦理多項雜事等方式，減少駕車出行次數。(美聯社)

紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)最新研究報告顯示，伊朗 戰爭2月28日爆發後的一個月內，油價 飆升，經濟學家所謂的「K型經濟」現象惡化；美國高低收入 家庭之間的經濟貧富差距進一步擴大。

「K型經濟」指的是高收入家庭持續受益，低收入家庭舉步維艱。研究人員在報告中指出，「隨著3月汽油價格急劇上漲，汽油消費呈現出K型曲線；不同收入家庭的汽油支出情況截然不同。高收入家庭的消費增長速度，遠快於低收入家庭。」

紐約聯準銀行數據顯示，根據政府消費者價格數據，伊朗戰爭爆發後，汽油價格在3月底上漲約25%；至5月5日為止，汽油價格已飆升50%。

報告發現，3月全國加油站總支出較2月增加15%，3月汽油總消量耗下降3%。收入低於4萬元的低收入家庭3月汽油消耗量減少7%，但汽油支出增加12%。年收入12.5萬元以上的高收入家庭，當月汽油總消耗量只減少1%，但汽油支出增加了19%。

數據顯示，低收入國人為撙節汽油開支，可能透過共乘、改搭公共交通工具或出門一次辦理多項雜事等方式，減少駕車出行；富裕國人卻幾乎沒有做出任何改變。

報告並指出，2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，也曾出現類似的油價上漲衝擊，但伊朗戰爭爆發後的高低收入群體反應差異，明顯比2022年大。

四年前的三月，低收入家庭可能因為獲得政府紓困計畫補貼，當時受益不少；高收入家庭的汽油消耗量比起今年三月減少許多。但在那之後，富裕家庭持有的股票和房地產價值顯著增長。

紐約聯邦儲備銀行報告估計，加油總支出若持續增加，額外汽油開支將擠佔其他領域的消費資金，降低經過通膨調整後的整體支出，減緩經濟成長。

美聯社報導，證據顯示，對許多低收入者來說，汽油價格飆升嚴重拖累財務狀況。「K型經濟」代表的巨大經濟差距，或可解釋為何大多數國人對於經濟普遍持悲觀態度，儘管失業率和經濟成長等主要經濟指標仍保持穩健。