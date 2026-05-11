伊戰油大漲 送餐平台DoorDash補貼外送員油資

外送平台DoorDash執行長徐迅6日宣布，伊朗戰爭致油價飆升，第二季將投入逾5000萬元補貼外送員油資。(路透)

外送平台DoorDash 6日宣布，由於伊朗 戰爭導致油價 飆升，第二季將投入逾5000萬元補貼外送員油資。該公司也不排除未來將擴大在餐廳與零售外送兩大核心業務。

美聯社報導，總部位於舊金山的DoorDash在3月宣布，將推出臨時補助方案，替美國與加拿大的外送員加發額外補貼，以減輕伊朗戰爭造成油價飆升帶來的壓力。根據美國汽車協會(AAA)數據，6日全美平均汽油價格來到每加侖4.53元，比去年同期飆升44%。DoorDash指出，儘管油價走高，1月至3月期間的外送需求依然強勁，總訂單量成長27%來到9.33億筆。

不過，根據FactSet彙整的分析師預估，這個數字還是低於華爾街原本預期的9.54億筆。DoorDash解釋，部分地區受到冬季暴風雪影響，許多店家暫停營業，也連帶壓抑外送需求。DoorDash表示，正透過調整其他領域的投資來籌措油價補貼資金。

DoorDash在去年11月曾表示，今年將大舉投資新產品與服務，包括在應用程式中加入餐廳訂位功能以及機器人外送服務。DoorDash公布，今年1月到3月的淨利年減5%來到1.84億元，換算每股盈餘為42美分。公司表示，這部分受到研發支出比去年同期增加30%的影響。不過，根據FactSet數據，此表現仍優於分析師原先預估的每股36美分盈利。

DoorDash發布財報的一周前，競爭對手Uber才宣布與Expedia集團達成協議，允許用戶透過Uber應用程式預訂飯店。

當被問到DoorDash是否打算擴大更多類似服務時，DoorDash執行長徐迅(Tony Xu)表示，公司認為，光是在餐廳與零售外送這兩大核心業務上，未來就還有非常大的成長空間。他說，「跟整體市場真正的規模相比，我們現在市占率其實還非常小，這也代表我們還有很長的路可以走，還有很多機會能把服務做得更好。如果我們能持續把這些事情做好，我相信公司未來會有不錯的發展。」