40%成年人跟健康網紅學養生 醫：查證科學依據

調查發現，約4成的成人從社群媒體或播客獲取健康資訊，但許多都是錯誤訊息。(美聯社)

社群媒體 上充斥著各種健康養生建議，但一堆都是錯誤訊息。美聯社報導，丕優研究中心(Pew Research Center)調查發現，約4成國人會從社媒或播客獲取健康資訊。

研究分析6828名超過10萬粉絲的健康網紅，僅約4成具備醫療背景。約三分之一自稱是教練，約十分之三自稱是創業家，約十分之一還說自己是家長。

專家提醒，在滑這些資訊時，保持「懷疑態度」很重要。首先，嚴格審核資歷，教練不等於專業。

專家指出，受過專業訓練的網紅應列出資歷，如生過小孩就自稱「產後教練」。Courtney Babilya的Instagram粉絲超過43萬，她是認證醫療運動專家兼私人教練，提醒大家，教練只是一種商業模式，而非受過正式醫療訓練的證明。專業人士通常會將個人經驗與臨床建議明確分開，避免誤導大眾。

再來，警覺「病毒式」情緒煽動。紐約石溪州立大學醫學院婦產科醫生伊爾馬茲(Fatima Daoud Yilmaz)提醒，注意網紅是否跨領域發言？觀點是否符合科學共識？內容若充滿絕對、誇張宣稱，通常只是為了吸睛而已。

紐約時報 暢銷作家、職業諮商師塔瓦布(Nedra Glover Tawwab)，Instagram有180萬粉絲，她都用「也許」、「可能」等模稜兩可的措辭，而非隨意對網友診斷。

還有，識別金錢誘因與措辭細節。社群媒體是許多人的生計來源，消費者面對業配內容持保留態度。

最後是，主動出擊，對抗演算法。專家建議不要當被動訊息接受者，暫停觀看影片，動手查證消息來源與查核事實。丕優調查，三分之二用戶表示，健康資訊都是偶然刷到內容，而不是主動搜尋。演算法是再誘導被動消費，因此可以使用平台的「隱藏字詞」、「不感興趣」功能來主動過濾資訊。

最重要是，在對看到的網路資訊採取行動前，務必諮詢你信任的醫療專業人員。網紅分享觀點可能無需承擔後果，但醫療專業人士在倫理與法律上對你的生命負責。任何網路上的健康金句，都比不上與專業醫師的面對面諮詢。