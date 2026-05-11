摩洛哥演習失蹤 1美軍遺體尋獲 持續搜救另一人

美國陸軍10日宣布已尋獲一周前在摩洛哥舉西南部失蹤的兩名美軍其中一人遺體，其身分證實為小拉蒙‧基伊中尉。(美國陸軍非洲司令部)

一周前兩名美軍結束在摩洛哥舉行的年度多國聯合軍事演習「非洲之獅」(African Lion)後，於該國西南部失蹤。美國陸軍10日宣布已尋獲其中一人的遺體，並持續搜索第二人的下落，其身分尚未確定。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，初步報告稱當時一群士兵結束演習後，在摩洛哥南部海岸的德拉角訓練區(Cap Draa Training Area)附近健行觀看日落，這時一名不會游泳的士兵掉進水裡，第二名失蹤士兵跳入水中試圖營救，但被海浪吞噬。其他士兵嘗試搶救二人，但都沒有成功。

陸軍新聞稿指出小拉蒙‧基伊(Lamont Key Jr.)中尉是兩名落水者之一，摩洛哥軍方搜索隊在當地時間9日上午8點55分左右發現了他的遺體。軍方稱是在海岸線上發現他的，距離5月2日兩名士兵落水地點大約一哩。目前還不清楚基伊是摔進水裡還是試圖營救的士兵。

陸軍表示迄今已逾千名美國和摩洛哥軍事和文職人員投入搜尋工作，現在將集中搜索發現基伊遺體的位置，同時持續監控周邊。在宣布此消息前，陸軍已先通知基伊的家屬，他的遺體暫存在當地太平間，目前正在安排運回美國。

根據陸軍資料，得年27歲的基伊來自維吉尼亞 州里士滿(Richmond)，在第10陸軍防空與飛彈防禦司令部(10th Army Air and Missile Defense Command)服役。第5營第4防空砲兵團指揮官考奇(Chris Couch)中校在聲明中表示，基伊「體現了服役的最高標準，是位無私且鼓舞人心的領導者，對士兵展現出堅定不移的奉獻精神，在軍中留下了深遠的影響。」

第10陸軍防空與飛彈防禦司令部指揮官金恩(Curtis King)准將聲明稱基伊的同袍感到沉痛，並將繼續相互扶持以及支持其家屬，同時致敬他的生命與奉獻。基伊在去世前已升任防砲排排長，砲兵團領導層形容他充滿愛心、無私且啟發人心，他在服役期間曾獲頒多項獎項如陸軍成就勳章(Army Achievement Medal)等。