摩洛哥演習失蹤 1美軍遺體尋獲 持續搜救另一人
一周前兩名美軍結束在摩洛哥舉行的年度多國聯合軍事演習「非洲之獅」(African Lion)後，於該國西南部失蹤。美國陸軍10日宣布已尋獲其中一人的遺體，並持續搜索第二人的下落，其身分尚未確定。
哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，初步報告稱當時一群士兵結束演習後，在摩洛哥南部海岸的德拉角訓練區(Cap Draa Training Area)附近健行觀看日落，這時一名不會游泳的士兵掉進水裡，第二名失蹤士兵跳入水中試圖營救，但被海浪吞噬。其他士兵嘗試搶救二人，但都沒有成功。
陸軍新聞稿指出小拉蒙‧基伊(Lamont Key Jr.)中尉是兩名落水者之一，摩洛哥軍方搜索隊在當地時間9日上午8點55分左右發現了他的遺體。軍方稱是在海岸線上發現他的，距離5月2日兩名士兵落水地點大約一哩。目前還不清楚基伊是摔進水裡還是試圖營救的士兵。
陸軍表示迄今已逾千名美國和摩洛哥軍事和文職人員投入搜尋工作，現在將集中搜索發現基伊遺體的位置，同時持續監控周邊。在宣布此消息前，陸軍已先通知基伊的家屬，他的遺體暫存在當地太平間，目前正在安排運回美國。
根據陸軍資料，得年27歲的基伊來自維吉尼亞州里士滿(Richmond)，在第10陸軍防空與飛彈防禦司令部(10th Army Air and Missile Defense Command)服役。第5營第4防空砲兵團指揮官考奇(Chris Couch)中校在聲明中表示，基伊「體現了服役的最高標準，是位無私且鼓舞人心的領導者，對士兵展現出堅定不移的奉獻精神，在軍中留下了深遠的影響。」
第10陸軍防空與飛彈防禦司令部指揮官金恩(Curtis King)准將聲明稱基伊的同袍感到沉痛，並將繼續相互扶持以及支持其家屬，同時致敬他的生命與奉獻。基伊在去世前已升任防砲排排長，砲兵團領導層形容他充滿愛心、無私且啟發人心，他在服役期間曾獲頒多項獎項如陸軍成就勳章(Army Achievement Medal)等。
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