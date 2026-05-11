我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

美國每3人就有1人養貓「帶貓上班」成灣區新風潮

摩洛哥演習失蹤 1美軍遺體尋獲 持續搜救另一人

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國陸軍10日宣布已尋獲一周前在摩洛哥舉西南部失蹤的兩名美軍其中一人遺體，其身分...
美國陸軍10日宣布已尋獲一周前在摩洛哥舉西南部失蹤的兩名美軍其中一人遺體，其身分證實為小拉蒙‧基伊中尉。(美國陸軍非洲司令部)

一周前兩名美軍結束在摩洛哥舉行的年度多國聯合軍事演習「非洲之獅」(African Lion)後，於該國西南部失蹤。美國陸軍10日宣布已尋獲其中一人的遺體，並持續搜索第二人的下落，其身分尚未確定。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，初步報告稱當時一群士兵結束演習後，在摩洛哥南部海岸的德拉角訓練區(Cap Draa Training Area)附近健行觀看日落，這時一名不會游泳的士兵掉進水裡，第二名失蹤士兵跳入水中試圖營救，但被海浪吞噬。其他士兵嘗試搶救二人，但都沒有成功。

陸軍新聞稿指出小拉蒙‧基伊(Lamont Key Jr.)中尉是兩名落水者之一，摩洛哥軍方搜索隊在當地時間9日上午8點55分左右發現了他的遺體。軍方稱是在海岸線上發現他的，距離5月2日兩名士兵落水地點大約一哩。目前還不清楚基伊是摔進水裡還是試圖營救的士兵。

陸軍表示迄今已逾千名美國和摩洛哥軍事和文職人員投入搜尋工作，現在將集中搜索發現基伊遺體的位置，同時持續監控周邊。在宣布此消息前，陸軍已先通知基伊的家屬，他的遺體暫存在當地太平間，目前正在安排運回美國。

根據陸軍資料，得年27歲的基伊來自維吉尼亞州里士滿(Richmond)，在第10陸軍防空與飛彈防禦司令部(10th Army Air and Missile Defense Command)服役。第5營第4防空砲兵團指揮官考奇(Chris Couch)中校在聲明中表示，基伊「體現了服役的最高標準，是位無私且鼓舞人心的領導者，對士兵展現出堅定不移的奉獻精神，在軍中留下了深遠的影響。」

第10陸軍防空與飛彈防禦司令部指揮官金恩(Curtis King)准將聲明稱基伊的同袍感到沉痛，並將繼續相互扶持以及支持其家屬，同時致敬他的生命與奉獻。基伊在去世前已升任防砲排排長，砲兵團領導層形容他充滿愛心、無私且啟發人心，他在服役期間曾獲頒多項獎項如陸軍成就勳章(Army Achievement Medal)等。

維吉尼亞

上一則

40%成年人跟健康網紅學養生 醫：查證科學依據

延伸閱讀

非洲跨國演習失蹤2美軍 摩洛哥軍方：尋獲1遺體

非洲跨國演習失蹤2美軍 摩洛哥軍方：尋獲1遺體
非洲跨國演習 2美軍士兵失聯 海陸空搜救中

非洲跨國演習 2美軍士兵失聯 海陸空搜救中
演習結束後外出散步 在摩洛哥失蹤美軍可能墜海

演習結束後外出散步 在摩洛哥失蹤美軍可能墜海
美非跨國演習 美軍兩人失聯搜救進行中

美非跨國演習 美軍兩人失聯搜救進行中

熱門新聞

網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

2026-05-04 23:03
流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

2026-05-05 08:44
美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（美聯社）

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

2026-05-04 14:31
密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

2026-05-10 12:37
Chung's的特色之一是其超長營業時間，駐守的大人們圍著桌子打牌，來客人了就停手去幫忙。圖為陳國材家人。(圖片由受訪者提供)

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

2026-05-07 02:29
現場實景照片，疊加了聯邦調查局實驗室製作的圖像，呈現2023年9月目擊者證詞所描述的現象：一個看似橢圓形的青銅色金屬物體從天空中的明亮光束中顯現，長度約130至195英尺，隨即瞬間消失。（取自U.S. Department of War）

幽浮異象檔案 國防部首批解密

2026-05-08 09:05

超人氣

更多 >
華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒
南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？

南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？
紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音

紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音
藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買
又高又帥…白俄總統小兒子 正在中國這所頂尖大學就讀

又高又帥…白俄總統小兒子 正在中國這所頂尖大學就讀