行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛

邊疆航空8日深夜在丹佛國際機場發生一起意外。(美聯社)

一架邊疆航空（Frontier Airlines）班機8日晚間在丹佛機場準備起飛時，在跑道上撞到一名擅闖禁區者，該名人士當場死亡。中國媒體採訪到機上一名華人 女士，談到當天的事故，她仍餘悸猶存。

根據中國媒體「上游新聞」報導，機上一名華人乘客蘇女士（化名）事後回憶，飛機原定當晚10時39分起飛，但坐在她前排的男乘客疑似癲癇發作，後被強行帶下飛機，導致航班延誤。

蘇女士在社交平台上寫道：「如果沒有這個意外，飛機就不會在那個時間點起飛，或許就不會撞上跑道上的人。」

報導指出，蘇女士已於9日一早落地洛杉磯，她至今對那晚心有餘悸。據蘇女士所述，客機因為疑似癲癇乘客延誤後，重新滑行，但當飛機在跑道上高速滑行時，機艙外驟然傳來一聲巨響。

蘇女士透過舷窗看到有閃過的火光，濃煙隨即在客艙內瀰漫。機上載有224名乘客與7名機組員，透過緊急滑梯撤離。

機場官員表示，這一位擅闖者在事發前約2分鐘，突破機場圍欄闖入跑道。

丹佛機場表示，12人通報輕微受傷，其中5人送醫治療。