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最熱門嬰兒名 奧莉維亞和連恩7連霸

編譯彭馨儀／綜合報導
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去年全美大約有360萬名新生嬰兒，最熱門的女嬰和男嬰名字依然是奧莉維亞(Oliv...
去年全美大約有360萬名新生嬰兒，最熱門的女嬰和男嬰名字依然是奧莉維亞(Olivia)和連恩(Liam)。(美聯社)

人口普查局(U.S. Census Bureau)最近首次公布全美最常見姓名排行榜，據統計截至2020年，全美共有超過5萬個不同的名字(first names)。不同姓氏(last names)更多達15萬6000個。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，最常見男生名前5名，麥可(Michael)、約翰(John)、詹姆斯(James)、大衛(David)與羅伯特(Robert)。最常見女生名前5名，瑪麗(Mary)、瑪麗亞(Maria)、珍妮佛(Jennifer)、伊莉莎白(Elizabeth)、派翠西亞(Patricia)。

人口普查局分析，2020年排名前10個有8個是男生的熱門名字，就是因為男嬰取名選擇比女嬰少太多。

兩「性」名字總是有「別」，但哈利(Harley)、愛默生(Emerson)及昆恩(Quinn)，這3個熱門中性名字，男女比率大致相等。

最常見姓氏前5名則是如史密斯(Smith)、強生(Johnson)、威廉斯(Williams)、布朗(Brown)、瓊斯(Jones)，和兩個多世紀前幾乎沒有太大變化。

另外，美聯社報導，社會安全局(Social Security Administration)趕在母親節前夕公布各州新生嬰兒命名排行，奧莉維亞(Olivia)和連恩(Liam)連續7年霸榜最熱門女生和男生名字。

夏洛特(Charlotte)在女寶界跳到第2名，踢走蟬連6年亞軍的艾瑪(Emma)。艾娃(Ava)則跌出前10，被艾莉安娜(Eliana)取代。

男寶前4大熱門名字是連恩、諾亞(Noah)、奧利弗(Oliver)和西奧多(Theodore)。

與去年相比，男寶名字Karim、Khaza、Khai和Landen都不再那麼受歡迎。女寶名字Aubrie、Cattleya、Jaycee和Zendaya則是從熱門大幅掉落到冷門。

特別的是，男寶名Kasai在日語與非洲的斯瓦希里語(Kiswahili)都是「火」的意思，排名飆升1108位，首次進入前1000名。女寶名的Klarity，從單字「Clarity」(清晰)的變成名字，成長最快，爬升1396位進入前1000名。

2025年新生兒數量為360萬，比前一年的361萬略有下降，但取名熱度絲毫不減。

人口普查 夏洛特 艾瑪 Kasai Klarity 哈利(Harley) 愛默生(Emerson) 昆恩(Quinn) 中性名字

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