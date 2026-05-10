我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

10%全球關稅被判違法 川普提上訴

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國際貿易法庭7日裁定，川普總統最新實施的10%全球關稅不符合法律依據，聯邦政...
美國國際貿易法庭7日裁定，川普總統最新實施的10%全球關稅不符合法律依據，聯邦政府當天隨即針對此判決提出上訴。專家指出，由於判決範圍有限，多數企業仍需為大多數進口商品繳納10%的關稅。圖為波士頓港內堆積的進口貨櫃。(路透)

美國國際貿易法庭(USCIT)7日裁定，川普總統最新實施的10%全球關稅不符合法律依據，盡管此一判決可能會進一步限制川普政府課徵進口關稅的能力，但是專家指出，由於判決範圍有限，多數企業仍需為大多數進口商品繳納10%的關稅。不過大家也應做好最終申請退稅的準備。　

USCIT的判決指出，川普總統2月援引1974年貿易法第122條款徵收的全球關稅" rel="253308">10%全球關稅「非法，且對企業造成害。」

川普政府當天隨即針對此一判決提出上訴。川普對記者表示，CUSIT的判決是「兩名激進左翼法官」造成的。美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)8日表示，他認為川普政府應可上訴成功。

盡管此一判決對川普總統的貿易政策再次帶來打擊，但是專家指出其實影響有限。安永會計師事務所(Ernst & Young )貿易政策專家哈登( Blake Harden)解釋，USCIT的的判決範圍僅適用於起訴川普政府非法引用第122條款的一小部分原告-兩家企業和華盛頓州。

根據凱投宏觀(Capital Economics)的數據，該判決將美國進口商品的平均有效關稅稅率維持在7.2%。該公司北美首席經濟學家布朗(Stephen Brown)在一份研究報告中指出，「鑑於USCIT裁決的範圍有限，且第122條款關稅將於7月底到期，因此，這項裁決對美國關稅稅率不會產生任何直接影響。」

USCIT判決範圍有限，意味著美國多數企業仍需為大多數進口商品繳納10%的關稅。哈登表示，「他們必須繼續沿用之前的做法。如果我今天是一家企業，實際上，今天的情況與昨天相比沒有任何變化。」

福克斯·羅斯柴爾德律師事務所(Fox Rothschild)的貿易律師萊文森(Lizbeth Levinson )表示，由於該判決並未全面推翻川普總統援引第122條款的全球關稅，預料可能會有更多的企業提起訴訟以避免繳納關稅，並且尋求退款。

萊文森表示，「企業可能會根據他們繳納的關稅來判斷，如果追回款項對他們來說有利，他們可能會站出來。」

哈登則是建議進口商應追蹤他們因川普徵收全球關稅而繳納的任何稅款，因為最終有可能會獲得關稅退款。」他說：「大家該做好最終申請退款的準備。」

川普 退稅 關稅 10%全球關稅 全球關稅

上一則

全美每3男1人沒工作 在職男僅67%跌新低

下一則

爆發漢他病毒郵輪上有美國客 CDC挨轟反應遲緩

延伸閱讀

法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段續打關稅戰

法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段續打關稅戰
川普關稅遭判違法對中威脅虛張聲勢？真正狠招還在後面

川普關稅遭判違法對中威脅虛張聲勢？真正狠招還在後面
貿易法院裁定 川普10%全球關稅違法

貿易法院裁定 川普10%全球關稅違法
控不遵守貿易協議 川普：歐盟汽車關稅下周提高至25%

控不遵守貿易協議 川普：歐盟汽車關稅下周提高至25%

熱門新聞

網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

2026-05-04 23:03
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

2026-05-02 19:55
流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

2026-05-05 08:44
美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（美聯社）

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

2026-05-04 14:31
Chung's的特色之一是其超長營業時間，駐守的大人們圍著桌子打牌，來客人了就停手去幫忙。圖為陳國材家人。(圖片由受訪者提供)

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

2026-05-07 02:29
現場實景照片，疊加了聯邦調查局實驗室製作的圖像，呈現2023年9月目擊者證詞所描述的現象：一個看似橢圓形的青銅色金屬物體從天空中的明亮光束中顯現，長度約130至195英尺，隨即瞬間消失。（取自U.S. Department of War）

幽浮異象檔案 國防部首批解密

2026-05-08 09:05

超人氣

更多 >
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認
福州到紐約 86歲母的跨洋人生

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事

日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程