10%全球關稅被判違法 川普提上訴

美國國際貿易法庭7日裁定，川普總統最新實施的10%全球關稅不符合法律依據，聯邦政府當天隨即針對此判決提出上訴。專家指出，由於判決範圍有限，多數企業仍需為大多數進口商品繳納10%的關稅。圖為波士頓港內堆積的進口貨櫃。(路透)

美國國際貿易法庭(USCIT)7日裁定，川普 總統最新實施的10%全球關稅 不符合法律依據，盡管此一判決可能會進一步限制川普政府課徵進口關稅的能力，但是專家指出，由於判決範圍有限，多數企業仍需為大多數進口商品繳納10%的關稅。不過大家也應做好最終申請退稅 的準備。

USCIT的判決指出，川普總統2月援引1974年貿易法第122條款徵收的全球關稅 " rel="253308">10%全球關稅 「非法，且對企業造成害。」

川普政府當天隨即針對此一判決提出上訴。川普對記者表示，CUSIT的判決是「兩名激進左翼法官」造成的。美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)8日表示，他認為川普政府應可上訴成功。

盡管此一判決對川普總統的貿易政策再次帶來打擊，但是專家指出其實影響有限。安永會計師事務所(Ernst & Young )貿易政策專家哈登( Blake Harden)解釋，USCIT的的判決範圍僅適用於起訴川普政府非法引用第122條款的一小部分原告-兩家企業和華盛頓州。

根據凱投宏觀(Capital Economics)的數據，該判決將美國進口商品的平均有效關稅稅率維持在7.2%。該公司北美首席經濟學家布朗(Stephen Brown)在一份研究報告中指出，「鑑於USCIT裁決的範圍有限，且第122條款關稅將於7月底到期，因此，這項裁決對美國關稅稅率不會產生任何直接影響。」

USCIT判決範圍有限，意味著美國多數企業仍需為大多數進口商品繳納10%的關稅。哈登表示，「他們必須繼續沿用之前的做法。如果我今天是一家企業，實際上，今天的情況與昨天相比沒有任何變化。」

福克斯·羅斯柴爾德律師事務所(Fox Rothschild)的貿易律師萊文森(Lizbeth Levinson )表示，由於該判決並未全面推翻川普總統援引第122條款的全球關稅，預料可能會有更多的企業提起訴訟以避免繳納關稅，並且尋求退款。

萊文森表示，「企業可能會根據他們繳納的關稅來判斷，如果追回款項對他們來說有利，他們可能會站出來。」

哈登則是建議進口商應追蹤他們因川普徵收全球關稅而繳納的任何稅款，因為最終有可能會獲得關稅退款。」他說：「大家該做好最終申請退款的準備。」