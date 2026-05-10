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擴大移民執法 ICE擬派330人前進40州

編譯廖振堯／綜合報導
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移民暨海關執法局(ICE)計畫對40多個州及波多黎各的城市增派約330名探員。圖...
移民暨海關執法局(ICE)計畫對40多個州及波多黎各的城市增派約330名探員。圖為兩名ICE探員在華府雷根國家機場航站大廈內巡邏。(路透)

在新任國土安全部(DHS)部長穆林(Markwayne Mullin)的領導下，聯邦官員正加強拘留和驅逐移民，從官方採購紀錄似乎就能看出端倪，移民暨海關執法局(ICE)計畫對40多州的城市及波多黎各共增派約330人。

今日美國報(USA Today)檢視的紀錄為共享辦公空間與辦公桌，而非拘留設施，得以一見白宮與國土安全部官員如何準備在全國範圍擴大移民執法行動。根據去年夏天的聯邦支出法案，數十億元資金正流向DHS及轄下機構。

紀錄顯示，ICE計畫在40多州和波多黎各的城市增加部署約330人，主要城市包括邁阿密、亞特蘭大、巴爾的摩、納什維爾、西雅圖。較小的城市則有亞利桑納州孔喬(Concho)、堪薩斯州曼哈頓(Manhattan)、南達科他州溫泉市(Hot Springs)等，其中德州部署人數最多，共49人。目前尚不清楚名單中的地點原本是否已有ICE或海關暨邊境保護局(CBP)駐點，也不清楚這些人員是新聘還是調動。

今年1月，明尼阿波利斯市移民掃蕩抗議期間不幸發生美國公民古德(Renée Good)和普雷蒂(Alex Pretti)死於ICE探員槍下的憾事，川普總統也因而承諾採取「較溫和的方式」，但表示仍會持續推動大規模遣返。他於3月撤換前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，改由穆林接任，穆林刻意維持較低調形象，曾表示「我們有意低調一些，我希望DHS不再成為新聞焦點，這樣探員就能不受媒體騷擾地執行工作。但低調不代表我們會放慢腳步。」

白宮邊境事務主管霍曼(Tom Homan)表示，政府正在準備新一輪執法行動，以遣返在拜登政府時期入境的移民，尤其針對那些地方警察不配合聯邦特工的城市；他亦否認政府在政治壓力下退縮的說法。他在本月5日於鳳凰城舉行的「邊境安全博覽會」(Border Security Expo)上對與會者說道：「你們還沒見識過真正的厲害呢，你們將會看到比以往任何時候都多的ICE探員，恭喜你們。」

ICE 移民 亞特蘭大 諾姆 霍曼 白宮邊境事務主管

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