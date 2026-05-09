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CDC至加納利群島 接漢他郵輪17美國乘客

編譯周芳苑／綜合報導
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爆發漢他病毒感染的「宏迪亞斯號」郵輪，船上有17名美籍旅客。疾病防治中心已派遣專...
爆發漢他病毒感染的「宏迪亞斯號」郵輪，船上有17名美籍旅客。疾病防治中心已派遣專責小組前往加那利群島與這些乘客會合，送他們到指定隔離地點。(路透)

疾病防治中心(CDC)表示，搭乘爆發漢他病毒(hantavirus)感染荷蘭郵輪的美國乘客，返國後將在內布拉斯加州隔離；專責小組已前往加納利群島與這些乘客會合，送他們到指定隔離地點。

荷蘭郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)傳出漢他病毒疫情，目前全球至少12國正在監測從該船上岸的旅客，其中美國乘客來自五個州。

國務院發言人9日告訴哥倫比亞廣播公司新聞網(NBC News)，國務院正與CDC、衛生服務部(HHS)、以及西班牙政府協調，為船上17名美國公民安排回國班機；他補充，郵輪一抵達西班牙特內里費島(Tenerife)將隨即提供領事協助。

「宏迪亞斯號」旅客在艙房陽台關注正準備登船的防疫人員。世界衛生組織表示，目前該船...
「宏迪亞斯號」旅客在艙房陽台關注正準備登船的防疫人員。世界衛生組織表示，目前該船旅客已有3人感染漢他病毒死亡，5名確診病例，另有3例疑似感染。(美聯社)

發言人稱，國務院密切關注「宏迪亞斯號」上的漢他病毒疫情，並與郵輪公司人員、船上美國公民以及國內外衛生機構保持密切聯繫；川普政府首要任務是保障美國公民安全。

西班牙官員9日表示，該國港口城市阿利坎特(Alicante)一女子疑似感染漢他病毒而在醫院接受治療，她與一名後來死於漢他病毒的乘客乘坐同一班客機；該女子坐在感染病毐死亡人士後兩排，兩人僅短暫接觸。

西班牙衛生部官員帕迪利亞(Health Javier Padilla)在記者會說，同機還有其他乘客出現疑似病毒症狀，但檢驗結果呈陰性，其中包括一荷蘭空服員。目前在醫院治療的西班牙患者檢測結果將於24至48小時內出爐。

世界衛生組織(WHO)表示，目前已有3人死亡，5名確診病例，另有3例疑似感染。各國正密切追蹤並監控該郵輪沿途停靠點下船的乘客。

西班牙衛生部9日針對「宏迪亞斯號」郵輪搭乘人員的防疫方案，要求4月1日至5月10日搭乘該郵輪旅客、以及與確診者有密切接觸的人員在馬德里軍醫院隔離。患者若出現發燒、呼吸急促等相關症狀，將轉移到負壓隔離病房，一旦檢測呈陽性將被送往高級隔離治療中心直到康復。

世衛組織及多國衛生官員強調，疫情大擴散的風險低，漢他病毒僅透過密切接觸傳播，與新冠肺炎(Covid 19)由空氣傳播不同。

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