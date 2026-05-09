傳FBI局長巴特爾令調查「大西洋月刊」記者 部屬抗拒

「大西洋月刊」上個月報導FBI局長巴特爾有嚴重酗酒問題、領導能力受質疑，擔心丟官而經常疑神疑鬼。(美聯社)

「大西洋月刊」(The Atlantic)上個月報導聯邦調查局(FBI )局長巴特爾 (Kash Patel)酗酒 問題嚴重、領導能力遭受質疑，對於可能丟官經常疑神疑鬼，巴特爾則對雜誌提告誹謗並求償2億5000萬元。如今更傳出巴特爾下令調查「大西洋月刊」記者，結果遭到部屬抗拒。該局發言人澄清，並未對記者進行調查。

獨立報(The Independent)報導，巴特爾提告同時下令展開內部調查，設法抓出對「大西洋月刊」洩露自己負面消息的內鬼。

MS Now新聞網站報導，匿名消息人士說，FBI探員接到命令對內部洩密者以及「大西洋月刊」記者展開刑事調查，但接到命令的探員對於啟動調查持保留意見，認為這是政府機關的報復行動，而不是合法的執法行動。

一名知情人士說，探員感覺進退兩難，「他們知道不應該配合辦理，但如果不執行，卻可能丟掉飯碗。」

「大西洋月刊」記者莎拉·菲茨派翠克(Sarah Fitzpatrick)在報導中採訪20多位人士，包括現任、前任FBI官員，執法機關、情報部門人員，還有餐飲服務業員工、國會議員、選舉顧問專家、遊說人士與前任顧問，受訪者全數匿名。

報導指出，巴爾特濫用FBI專機做為私人旅行，包括搭機去看27歲鄉村歌手女友艾莉克絲‧威金斯(Alexis Wilkins)演唱會；巴爾特經常酗酒爛醉導致屬下聯繫不上。

FBI發言人威廉森(Ben Williamson)對MS NOW表示，外傳的調查並不存在，「大西洋月刊」記者沒有受到調查。

「大西洋月刊」7日又報導，八名知情人士透露，巴特爾曾將印有他名字和FBI局徽的Woodford Reserve威士忌，當做禮物贈送給員工與平民。

前FBI情報分析師希爾(George Hill)向該雜誌表示：「在這個首屈一指的執法機構裡送酒，讓我對這個國家的情況感到憂心。標準應適用於所有事情與所有人——尤其是主管本身。」

發言人威廉森反駁稱，「本局高階官員長期以來，都會在符合操守規範的正式贈禮場合中交換紀念品。巴特爾局長也一直遵守所有適用的操守準則，任何私人贈禮皆由他自掏腰包。」