科州去年恐襲案 汽油彈攻擊示威者1死 嫌犯被判終身監禁

科羅拉多州圓石市去年6月初，一群要求釋放以色列人質的示威者遭汽油彈攻擊， 導致一死。嫌犯索利曼7日認罪，被判終身監禁，不得假釋。(圓石市警局照片)

科羅拉多州 圓石市(Boulder)鬧區去年6月初發生恐襲案，一群要求釋放以色列 人質的示威者遭汽油彈攻擊， 導致13人受傷，一名82歲老婦傷重不治。嫌犯索利曼(Mohamed Sabry Soliman)面臨包括一級謀殺在內的州控罪，他7日認罪，被判終身監禁，不得假釋。

索利曼在7日宣判過程中一直低頭看桌子，但他拒絕對聯邦仇恨犯罪指控認罪。他的律師稱，檢方正權衡是否在聯邦案件中判他死刑。

事發當時，索利曼在圓石市中心向示威者投擲兩枚汽油彈並高喊「解放巴勒斯坦 」。該城市位於丹佛西北部。

由於82歲老婦戴蒙德(Karen Diamond)受傷後不治身亡，索利曼罪行多了一級謀殺。

索利曼是埃及公民，非法住在美國；檢方稱他策劃這次襲擊長達一年，動機是殺死所有「猶太復國主義者」。

索利曼透過翻譯陳述近半小時，向受害者致歉、對戴蒙德去世表示哀悼。 他並不請求法庭對他在州法院的定罪從輕發落，而且希望檢察官在聯邦層級以仇恨犯罪罪名起訴他時判死刑。

索利曼說，如果可以重來，他不會這樣做，因為那違背伊斯蘭教義。

地方檢察官多爾蒂(Michael Dougherty)說，索利曼認罪是因為屈服於證據。法官薩洛蒙(Nancy Salomone)認定，索利曼選擇的受害者目標是猶太人，所有安排是讓他們痛苦。

攻擊發生時，索利曼與家人住在科州兩房公寓裡，距案發現場約97哩；他2022年與妻子和五個孩子從科威特移居美國，從事低收入工作，夫婦兩人4月離婚。

聯邦檢察官稱，受害者成為攻擊目標是因為他們被認為與以色列有聯繫。索利曼的聯邦辯護律師則稱，索利曼不應被控仇恨犯罪，因為其動機是反對猶太復國主義，那是為了建立和維護以色列猶太國家的政治運動，依聯邦法，出於政治觀點而發起的攻擊不是仇恨犯罪。

州檢察官確認這次攻擊共29人受害，除13人身體受傷，其餘人因為在附近本也可能受到傷害。另有一隻狗受傷，索利曼被控虐待動物。

索利曼的妻子和子女被關在移民局拘留設施長達十個月，上個月才獲釋，但面臨遣返。索利曼的律師尋求阻止他一家人被驅逐出境，直到法官裁定他們無需出庭參加索利曼的聯邦案審判。