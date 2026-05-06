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說法前後矛盾 眾院就淫魔關係閉門約談盧特尼克

編譯盧炯燊／即時報導
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商務部長盧特尼克(前右)6日出席國會眾議院監督暨政府改革委員會閉門聽證，就他與與...
商務部長盧特尼克(前右)6日出席國會眾議院監督暨政府改革委員會閉門聽證，就他與與淫魔艾普斯坦的關係接受質詢。(路透)

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick) 6日出席國會眾議院監督暨政府改革委員會(House Oversight and Government Reform Committee)閉門聽證，就他與與淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的關係接受質詢。此前他針對兩人關係的多次解釋前後矛盾，從而引起國會兩黨議員關注。

盧特尼克是因為艾普斯坦案接受國會質詢的川普政府最高級別官員。

華爾街日報引述消息人士報導，盧特尼克在閉門聽證中表示，2012年與家人在加勒比海度假時，獲艾普斯坦邀請參觀他的私人島嶼，亦即所謂的「蘿莉島」。盧特尼克說他感到非常驚訝及不安，因為他不知道艾普斯坦的助手是如何得知他當時在該地區。

盧特尼克聲稱與艾普斯坦沒有任何私人或公事關係，重申他去年在一個播客節目的說法，即2005年參觀過對方的住所後，就不想與之有任何關聯。

但據美聯社報導，盧特尼克今年初接受參議院撥款委員會質詢時，聲稱他與艾普斯坦的關係僅限於幾封電子郵件，以及2011年及2012年的兩次會面。美聯社又踢爆盧特尼克與艾普斯坦在紐約曾經比鄰而居。

此外，根據司法部公布的艾普斯坦檔案顯示，盧特尼克聲稱早已斷絕與艾普斯坦的關係，但其實多年來雙方仍有電郵往來並前往蘿莉島。

盧特尼克這次聽證會並沒有對媒體開放，共和黨籍委員會主席柯默(James Comer)事前也決定，委員會只會以文字紀錄的形式公布質詢內容。該委員會先前對前總統柯林頓夫婦的質詢過程則採用影像記錄。

這項決定引發民主黨人的強烈批評，他們形容盧特尼克在閉門聽證會的表現「令人尷尬」，指他拒不承認自己撒謊。

加州民主黨籍眾議員康納(Ro Khanna)說，所有人都知道盧特尼克2012年帶著妻兒去見了艾普斯坦，但他全程都在拐彎抹角、撒謊，完全不承認自己誤導公眾。康納還說，如果川普看到盧特尼克的作證影片，會把他開除。

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