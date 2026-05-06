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OpenAI總裁：馬斯克曾想掌控公司、籌資殖民火星

中央社／加州奧克蘭5日綜合外電報導
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OpenAI總裁表示，馬斯克曾希望利用這家機構籌資800億美元，用於火星殖民計畫...
OpenAI總裁表示，馬斯克曾希望利用這家機構籌資800億美元，用於火星殖民計畫。（路透）

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）今天作證時說，馬斯克（Elon Musk）曾支持OpenAI轉型為營利企業，但要求全面掌控，部分原因是希望助他籌集800億美元用於殖民火星。

路透報導，布羅克曼在加州一場可能決定OpenAI未來的審判第2周作證。OpenAI在2022年底推出ChatGPT後掀起全球生成式人工智慧（AI）熱潮。

布羅克曼在法庭上表示，OpenAI打算今年在運算資源方面投入500億美元。

科技大亨馬斯克指控OpenAI和OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）騙他捐出3800萬美元，他原以為OpenAI是非營利性質，後來卻發現OpenAI放棄慈善目標，轉型為營利公司以自肥。

馬斯克是電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）創辦人。這位世界首富正求償1500億美元並承諾將賠償金歸於OpenAI慈善部門，同時要求解除奧特曼與布羅克曼的領導職務。馬斯克在2018年2月離開OpenAI董事會。

布羅克曼今天連續第2天作證時說，馬斯克2017年希望OpenAI改變公司架構，因為非營利組織難以籌集OpenAI打造先進AI模型所需的金額。

布羅克曼表示，馬斯克當時表明希望親自領導OpenAI。

布羅克曼形容某次會議氣氛特別緊張，馬斯克強調自己有豐富商業經驗，因此應獲得OpenAI多數股權。根據布羅克曼說法，馬斯克表示他打算用於在火星建造自給自足的城市。

布羅克曼說：「他說他需要800億美元在火星上建造一座城市。到頭來，他需要完全控制權。」布羅克曼還說，馬斯克表示他會決定何時放棄完全控制權。

OpenAI ChatGPT 馬斯克

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