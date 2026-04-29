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涉武漢病毒所案 佛奇顧問被控隱匿聯邦紀錄遭起訴

編譯王若馨／綜合報導
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司法部宣布起訴前國家過敏與傳染病研究所所長佛奇的長期高級顧問莫倫斯。(美國國家過...
司法部宣布起訴前國家過敏與傳染病研究所所長佛奇的長期高級顧問莫倫斯。(美國國家過敏與傳染病研究所照)

福斯新聞28日報導，司法部宣布起訴前國家過敏與傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)的長期高級顧問莫倫斯(David M. Morens)。莫倫斯被控在新冠疫情期間，利用私人電子郵件隱匿紀錄，並影響病毒起源論述，面臨共謀詐欺及侵害美國政府、毀損與隱匿聯邦紀錄等重罪，被聯邦大陪審團起訴。

現年78歲的莫倫斯，於2006年至2022年間擔任美國國家過敏和傳染病研究所高級顧問。起訴書指出，他與另外兩名未具名的共謀者共同規避「資訊自由法」(FOIA)及「聯邦紀錄法」(FRA)，將政府公務通訊轉移至私人電郵帳號。

通訊紀錄顯示，莫倫斯曾向NIAID的聯絡人詢問如何讓郵件「消失」。他在2021年2月的郵件中寫道：「我學會了如何在搜尋開始前，讓電子郵件消失。」同年4月則表示，他會將資料寄到佛奇的私人電郵信箱，或趁上班時親手交給他，「他(佛奇)太聰明了，不會讓同事寄給他可能引起麻煩的東西。」

起訴書指出，莫倫斯曾收受合作者的禮物，包括名貴美酒與高級餐飲。莫倫斯之後參與發表一篇支持「新冠病毒自然起源論」的科學論文。

此外，該案亦涉及一項由莫倫斯監督的爭議性國家衛生院(NIH)撥款案，透過非營利組織「生態健康聯盟」(EcoHealth Alliance)，將國家資金轉撥給武漢病毒研究所，進行蝙蝠冠狀病毒研究。

莫倫斯先前在國會作證時，曾表示其討論刪除郵件的言論僅是「黑色幽默」。然而，代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)表示：「這些指控代表了對公眾信任的嚴重濫用，而當時正值全球疫情肆虐，美國人民最需要信任的時候。」

布蘭奇說：「正如起訴書中所指控的，莫倫斯博士及其同謀蓄意隱瞞資訊、偽造紀錄，試圖壓制關於新冠病毒起源的其他理論。」莫倫斯被控的多項重罪若成立，可能面臨數十年刑期。

這份起訴書反映了共和黨長期以來的觀點，即在疫情發展過程中，聯邦政府掩蓋了有關新冠疫情的關鍵資訊。儘管已進行多項調查，新冠疫情的起源至今仍未獲證實。

司法部 武漢 佛奇

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