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緬因夫妻遷佛州水上人家 月花僅1200元

記者顏伶如／綜合報導
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緬因州夫妻搬到佛羅里達礁島群過起水上人家的生活迄今已11年，目前每月開銷僅約12...
緬因州夫妻搬到佛羅里達礁島群過起水上人家的生活迄今已11年，目前每月開銷僅約1200元。(示意圖，美聯社)

心理諮商師艾美‧莫林(Amy Morin)出版的著作登上今日美國報、華爾街日報暢銷書排行榜之後，她憑著寫書收入與丈夫史蒂夫(Steve)買下一艘53呎長帆船，從緬因州搬到佛羅里達礁島群(Florida Keys)過起水上人家的生活迄今已11年，目前每月開銷僅約1200元。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，莫林當年用寫書收入購買一艘8萬元的皮爾森(Pearson)帆船，又花10萬6500元買下船位，另外花1萬元在船位旁邊的土地上蓋了一座草屋(tiki hut)。

她說，這些投資非常值得，如今能夠過著以往夢寐以求的日子，船位的物業稅(property tax)很低，佛州優點是州政府免徵個人所得稅，船上生活開銷比住在家裡節省很多，船位附帶儲藏室與停車位。

莫林表示，動手寫書時仍是全職工作的心理諮商師，把出版商為第一本著作預付的版稅通通存起來，因為不確定轉行當作家是否能有足夠收入。莫林第一本書出版大約一年半之後，登上今日美國報、華爾街日報暢銷書排行榜。她想出版第二本書的提議獲得出版商同意之後，便辭去工作專心寫作。

辭職的風險在於第二本書不保證暢銷，第一本書也不保證持續熱賣。但她表示，自己有心理諮商師執照，丈夫則是曾經開過公司的資深水管工，如果狀況需要，兩人隨時都可以回歸朝九晚五的工作。

如今莫林已出版七本書，同時主持「心理更強大」(Mentally Stronger)播客節目。她說，史蒂夫在蘇必略湖航行長大，童年臥室就是帆船主題，「我對帆船生活一無所知，但渴望有更多自由及彈性，我夢想能隨心所欲工作，能有更多創意」。

莫林說，以船為家的生活在最初第二年面臨一場四級颶風的考驗，帆船、草屋、電力系統以及遊艇俱樂部都受到損壞，衍生一些意料之外的開銷；所幸在那場颶風之後，他們不再遇到其他大型風暴，她的出版所得足以讓他們繼續持有緬因州的房子，未來如果需要將可回去居住。

華爾街 佛州 緬因州

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