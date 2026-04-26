下注「馬杜洛被抓」獲利40萬美元 士官長被起底擁6處房產

陸軍士官長利用機密軍情套利約40萬元，圖為委內瑞拉總統馬杜洛（右二）與他的妻子佛羅雷斯（左二）在美國緝毒局探員押解下，準備前往位於紐約市曼哈坦的法庭受審。(路透)

國家廣播公司(NBC)與華爾街日報起底日前因利用軍事機密套利而被起訴的陸軍士官范戴克（Gannon Ken Van Dyke），他除了身為執行機密任務的特種部隊戰士之外，也是一位精明的生意人，熱衷投資房地產 ，目前擁有多處房產，而且還打算成立一家科技顧問公司。

現年38歲的范戴克2008年入伍，2023年晉升二等士官長(Master Sergeant)，隸屬於陸軍特種司令部，駐紮在北卡羅來納州 布拉格堡(Fort Bragg)。范戴克參與去年逮捕委內瑞拉 總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的行動，執行任務前卻在線上賭盤網站Polymarket押注約3.2萬元，賭馬杜洛會在今年1月前「下台」。他以匿名操作，事後將超過40萬元的獲利先轉入海外加密貨幣帳戶，試圖掩飾資金來源，但高額獲利仍迅速引起執法機關注意而遭到起訴。

根據NBC新聞指出，范戴克在基地附近的費耶特維爾地區(Fayetteville)先後擁有至少7處房產。他曾在房地產論壇上自稱是費耶特維爾的一位投資者和房地產經理，在當地房經營房地產有13年的經驗。房產紀錄顯示，他大約從2013年開始在該地區購買房產，每套房產的價格通常在10萬至30萬元之間。他最近一次置產是今年1月，購買了一套價值34萬元的三房住宅。

范戴克在該論壇上寫道：「截至2023年2月，我們擁有6處房產。我的妻子也是房地產經紀人，我目前是一名現役軍人。」州政府紀錄顯示，他與妻子共同擁有一家名為Better Homes NC的公司。

他還將位於北卡羅來納州滑雪勝地比奇山(Beech Mountain)的一棟兩臥一衛度假小屋放在Airbnb上出租。

華爾街日報則指出，范戴克在北卡羅來納州至少曾經購買過8筆房產。他還告訴一位朋友，他正在籌備創辦另一家公司。

南卡羅來納州居民吉雅娜·盧茨(Gianna Lutz)表示，范戴克去年在臉書上主動聯繫她，表達愛慕之意， 並誇耀自己創辦了一家公司，管理出租房產，也做房屋買賣。

華爾街日報指出，范戴克和其他數美國人一樣，熱衷創造多元收入來源。他在寫給盧茨的信中提到自己計劃很快從軍隊退役，然後兼職經營他的房地產業務。「不過說實話，我覺得這還不夠忙，所以我正在籌備創辦一家科技顧問公司。」