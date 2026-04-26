988熱線開通兩年半 青少年自殺減11%

哈佛大學最新研究指出，自從988自殺預防熱線推出後的兩年半，美國年輕人的自殺率顯著下降。(美聯社)

自殺是美國10至24歲年輕人口第二大死因。哈佛大學 最新研究指出，自2022年7月988自殺預防熱線推出後的兩年半，美國年輕人的自殺率顯著下降，說明這個計畫在防止自殺方面正發揮作用。

美聯社報導，哈佛大學研究人員22日在「美國醫學會雜誌」(JAMA) 發表研究報告，指出自從2022年7月熱線開通到2024年12月的兩年半內，15至23歲群體的自殺死亡人數，比預期低11%，即減少了近4000人。

哈佛研究人員利用1999年至2022年的全國死亡證明紀錄，模擬若然沒有988熱線 的自殺死亡率，然後將模擬結果與實際死亡人數做比較。

哈佛醫學院臨床研究員、研究報告的的首席撰寫人帕特爾醫生(Dr. Vishal Patel)表示，儘管研究人員無法斷言988熱線是自殺率下降的唯一原因，但美國的自殺率整體上確實有所下降。

研究發現，988熱線開通後，求助量增幅最大的10個州，其預期自殺死亡人數與實際自殺死亡人數之間的差距顯著更大。此外，年輕人的自殺率下降幅度也大於65歲以上的長者，因為長者使用這條生命線較少使用這條熱線。

有關研究結果令不少專家感到鼓舞。美國預防自殺基金會(American Foundation for Suicide Prevention)負責人哈卡維-弗里德曼(Jill Harkavy-Friedman)說，988熱線能夠有效引導求助者，與所在地方的危機干預小組聯繫起來，而且在出現自殺危機時，能夠撥打求救電話就能挽救生命。

紐約大學心理健康政策研究員珀特爾(Jonathan Purtle)也說，這條熱線並非預防自殺的萬靈藥，但它挽救生命的意義重大，凸顯了聯邦持續投資988熱線的必要性。

帕特爾指出，聯邦政府在988熱線累計投資約15億元，研究表明這項投資已讓年輕人自殺死亡人數明顯下降。

不過衛生部長小甘迺迪 提交的聯邦預算，2027財年的988熱線撥款仍維持在5.346億元，儘管預計明年將接到1100萬通求助電話。