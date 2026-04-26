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16歲少女遭性侵殺害「44年懸案」路州警靠Podcast獲線索破案

編譯彭馨儀／綜合報導
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1982年12月遇害的16歲少女蘿珊·夏普(Roxanne Sharp)。(美聯...
1982年12月遇害的16歲少女蘿珊·夏普(Roxanne Sharp)。(美聯社)

一樁44年的懸案，最後警方竟靠播客(Podcast)而獲得關鍵線索，宣告破案。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，1982年12月當時16歲的少女蘿珊·夏普(Roxanne Sharp)遭性侵殺害，遺體被發現棄置在路易斯安納州科文頓(Covington)一處林地，由於缺乏物證與線索，案情陷入膠著。直到2023年，路州警方重新檢視案卷、訪談證人，並將原始證物重新提交進行DNA分析，案情才出現轉機。

警方21日宣布逮捕62歲的威廉斯(Billy Williams Jr.），以及同為64歲的史佩爾(Darrell Dean Spell)、泰勒(Perry Wayne Taylor)與庫柏(Carlos Cooper)。其中，史佩爾在俄亥俄州被捕等待引渡，泰勒與庫柏早已因他案在監服刑。四名嫌犯均被控加重強暴與二級謀殺罪。

科文頓警察局長費雷爾(Michael Ferrell)強調，「懸案不會自己終結，它們能偵破，是因為有人年復一年拒絕放棄。」

美聯社進一步揭露，當地媒體去年與警方合作推出播客節目「誰殺了蘿珊夏普」(Who Killed Roxanne Sharp)，分六集播放，路州警方發言人格雷米利翁(Marc Gremillion)表示，播客促使公眾提供關鍵線索，還有新的證人主動聯繫。

「調查人員因此得以拼湊出夏普遇害前幾天行蹤，」格雷米利翁說。

Northshore Media副總裁道迪(Charles Dowdy)錄下警方重建現場的過程，當時警方用捲尺標記夏普遺體被發現的確切位置，顯示夏普當年是從街上被強擄後拖入林中。

調查顯示，夏普與四名嫌犯為舊識，且經常出入嫌犯居住的社區。家屬代表拉平(Michele Lappin)表示，希望正義能為家屬及社區帶來療癒與終結。但嫌犯威廉斯的兒子則堅稱父親是清白的。

此案當年警方曾一度宣布偵破，連環殺手盧卡斯(Henry Lucas)曾做出假口供聲稱犯案。

當地居民喬伊納(Justin Joiner)透露，他的父親是當年第一批抵達現場的警官之一，因始終無法破案而耿耿於懷，留下一整袋辦案筆記直至去年去世。

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