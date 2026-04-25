藏匿近200遺體「任由腐爛」科州殯儀館老闆判囚30年

科羅拉多州殯儀館業者卡莉‧霍爾福德(右)，與前夫喬恩‧霍爾福德(左)接受喪家委託卻不火化遺體，任由近200具遺體腐爛，更交還家屬假骨灰，24日被判刑30年。(美聯社)

科羅拉多州 殯儀館Return to Nature Funeral Home老闆卡莉‧霍爾福德(Carie Hallford)，與前夫喬恩‧霍爾福德(Jon Hallford)合謀藏匿近200具遺體 任由腐爛 ，並向家屬提供由水泥混合而成的假骨灰 ，24日被判刑30年。

科羅拉多州殯儀業幾無監管，屢傳醜聞，本案已促使該州就該行業展開嚴厲監管及打擊害群之馬。

美聯社報導，在今年2月庭審中，喬恩因虐待屍體罪被判處40年監禁，本案的受害人家屬亦要求對卡莉‧霍爾福德判處同樣的最高刑期，但根據認罪協議，卡莉面臨25至35年的監禁，法官最終將她判監30年。

法官表示，卡莉聲稱自己是家庭暴力的受害者，這一說法可信，並指出她的前夫喬恩是此案的主導者，而30年的刑期已是極其嚴重，與她的罪行相符。

卡莉在判刑前向受害人的家屬道歉，聲稱她從小就被教育要明辨是非，但她已經迷失了自我。

檢方指出，這對前夫妻打著提供「綠色葬禮 」名義營業，卡莉更是「回歸自然」殯葬公司的公眾形象代表，然而實際是任由遺體腐爛發臭，更用水泥混合物交給家屬矇混行騙。檢察官指控兩人的動機是出於貪婪，向每位顧客收取逾千元費用，然後花在奢侈自己的奢華生活。

隨著有關兩人揮霍無度以及詐顧客模式的細節陸續曝光，此案成為科州連串殯儀醜聞裡，最令人震驚的案件。

此案亦促使科州立法機構立法，強制要求對殯儀館例行檢查並採用殯儀館館長執照制度。在此之前，科州是唯一一個不對殯儀行業作出監管的州，因此亂象頻生，出現不少害群之馬。

在立法後，科州檢查人員去年在普韋布洛郡(Pueblo County)首次檢查一家殯儀館，揭發殯儀館有24具腐爛屍體及多個裝有骨頭的容器，而令人吃驚的是，這家殯儀館是一名州驗屍官及其兄弟擁有。