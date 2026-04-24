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Meta 5月裁員10% 再取消預定招募6000人計畫

編譯王若馨／綜合報導
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Meta公司因應轉型，將裁員約10%，原來準備招募的6000個職缺也取消。(路透...
Meta公司因應轉型，將裁員約10%，原來準備招募的6000個職缺也取消。(路透)

消費者新聞與商業頻道(CNBC)和華爾街日報23日報導，社群媒體巨頭Meta證實將於5月裁減約十分之一員工，相當約8000個職位，同時取消招聘6000個空缺職位的計畫，以尋求精簡營運提升效率，並為在人工智慧（AI）上的大規模投資提供資金。

當天的報導也指出，微軟正尋求透過員工自願優退方案來精簡人力，這項舉措對這家成立於1975年的科技巨頭而言前所未見。

Ｍeta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)正斥資數十億元投入AI系統，試圖讓公司轉型、跟上快速發展的AI技術。彭博新聞稍早報導，Meta人力資源長蓋爾（Janelle Gale）在一份發給員工的內部備忘錄表示，該公司將於5月20日開始裁員，並取消了招聘6000個空缺職位的計畫，「這並不是一個容易的取捨，這也意味著我們將不得不讓一些在任職期間為Meta作出重要貢獻的員工離開」。

這是Meta自2022年至2023年推動「效率之年」以來規模最大的組織重整，當時公司裁員達2萬1000人。

當時Meta處於虧損狀態，如今公司已恢復強勁獲利，去年獲利超過600億元，營收超過2000億元，但公司並未擴編，反而選擇縮減人力。Meta今年1月已從其Reality Labs部門裁減1500個職位。

Meta計畫今年在人工智慧基礎設施上投入高達1350億元，旨在為其35億日活躍用戶打造其所稱的「個人超級智慧」 （personal superintelligence）。該公司本月稍早發布了一年來首個全新AI模型，名為「Muse Spark」，並表示很快還會有更多新產品推出。

為了訓練新模型，Meta本周稍早推出一項工具，根據華爾街日報查閱的一份內部備忘錄，該工具將追蹤員工的鍵盤輸入、滑鼠移動以及點擊位置，以教導「我們下一代AI模型如何使用電腦」。

Meta目前在全球擁有31座資料中心，提供伺服器空間以處理與儲存Facebook、Instagram與WhatsApp每天每秒流通的數十億則訊息、貼文與影像。

根據CNBC報導，微軟約有7%的美國員工符合此次優退資格。該方案針對職級在資深總監或以下的員工，且任職年資與年齡合計須達到70年以上。

微軟同樣也正將數十億元資金投入AI領域，針對此次消息，微軟則不予置評。

Meta公司因應轉型，將裁員約10%，原來準備招募的6000個職缺也取消。(路透...
Meta公司因應轉型，將裁員約10%，原來準備招募的6000個職缺也取消。(路透)

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