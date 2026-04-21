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與妻鬧分居 路州男槍殺8童7為親兒 曾接受精神治療

編譯彭馨儀／綜合報導
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被控殺害自己親生孩子的槍手夏瑪·艾金斯。(路透)
被控殺害自己親生孩子的槍手夏瑪·艾金斯。(路透)

路易斯安納州希夫波特市(Shreveport)19日清晨6時槍殺8名兒童的男子正與妻子鬧分居，原定20日出庭。

美聯社報導，槍擊案發生前，夫妻曾因分居一事爭吵。警方初步調查，槍手夏瑪·艾金斯(Shamar Elkins)殺害他的7個孩子及另一個孩子。他的妻子莎妮卡·艾金斯(Shaneiqua Elkins)也中彈受傷，另一名婦女也中槍受傷。

艾金斯在多處住宅連續開槍，案發現場橫跨至少3個地點，包括希夫波特市的西79街(W. 79th Street)、哈里森街(Harrison Street)，以及鄰近博西爾教區(Bossier Parish)的布朗普頓巷(Brompton Lane)。嫌犯偷車逃逸，警方展開追捕。而後開槍當場擊斃嫌犯，無員警受傷。

希夫波特警察局長史密斯(Wayne Smith)表示，犯案現場規模之大令所有人震驚。

華盛頓郵報報導，31歲的艾金斯2013年至2020年曾在路州陸軍國民兵(Army National Guard)服役，負責信號支援系統與火力支援。他最近幾個月曾前往當地的退伍軍人醫院(Veterans Affairs Hospital)接受精神健康評估，住院1周半後出院。

警方發言人博德隆(Chris Bordelon)表示，艾金斯沒有家庭暴力被捕紀錄，但曾在2019年因持槍重罪定罪後被判緩刑，這次卻仍持槍行凶。

根據路州法律，被判犯有某些暴力重罪，包括非法使用武器的人，服刑期滿與緩刑期滿後至少10年內不得持有槍枝。因此警方正調查艾金斯獲得槍支的途徑及時間。

路州是傳統共和黨州，近年來一直在擴大槍枝取得管道。多年來，路州民主黨人一直提議加強槍支管制，或至少實施紅旗法，但屢遭共和黨人阻撓。

市長說，對全市18萬人來說，這是最黑暗的一天。

根據美聯社與今日美國(USA Today)與東北大學(Northeastern University)合作資料庫顯示，這是自2024年1月以來最致命槍擊，當時芝加哥郊區發生槍擊，造成8人死亡。

民眾點蠟燭為年幼死者祈禱。(美聯社)
民眾點蠟燭為年幼死者祈禱。(美聯社)

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路易斯安納州 槍擊 華盛頓郵報

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