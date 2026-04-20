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路州告雪佛龍傷害環境裁決 最高院駁回 7.4億賠償金恐撤消

記者胡玉立／綜合報導
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聯邦最高法院大法官17日做出一致裁決，推翻巡迴上訴法院2024年的一項判決，石油...
聯邦最高法院大法官17日做出一致裁決，推翻巡迴上訴法院2024年的一項判決，石油業巨頭雪佛龍公司（Chevron）可能得以免除破壞路易斯安那州海岸線的7億4000萬元罰款。圖為雪佛龍公司辦公室外的商標。(路透)

最高法院17日針對路易斯安那州沿海土地流失和環境惡化訴訟案，以8比0一致裁定支持石油天然氣公司的主張，推翻了聯邦第五巡迴上訴法院2024年的裁決。路州陪審團當初判定石油巨頭雪佛龍公司(Chevron)需為破壞州海岸線賠償逾7億4000萬元的裁決，可能會被取消。

最高法院這項程序性裁決，讓石油天然氣公司得以在聯邦法院開啟訴訟新局。17日的案子是2013年提起的數十起訴訟之一，這些訴訟指控雪佛龍和埃克森美孚（Exxon）等石油巨頭數十年來違反州環境法。路州當地領袖代表律師（John Carmouche）表示，當初針對各石油公司提起的數十起類似訴訟，約四分之一會受此裁決影響。

美國地質調查局指稱，過去百年來，路州沿海教區損失超過2000平方英里土地，石油和天然氣基礎設施是造成土地流失的重要原因。石油和天然氣公司則在川普政府支持下主張，路州石油和天然氣工程始於二戰期間，目的是迅速增加美國政府的航空汽油供應，因此應由聯邦法院審理。

大法官們同意石油天然氣公司的說法；大法官湯馬斯（Clarence Thomas）代表撰寫意見指出，國會長期允許在聯邦法院審理針對政府及其承包商的訴訟。這起訴訟顯然與雪佛龍在戰時加強美國航空燃料供應有關。

在聯邦法院審理訴訟，被認為對石油天然氣公司更有利。事實上，相關訴訟已跨越路州傳統的政治界限。共和黨籍州長蘭德里（Jeff Landry）長期支持石油天然氣產業，但他在擔任檢察長期間，也曾對這些訴訟表示支持。

原告律師卡穆什表示，「光是改變審理地點，不會阻止我們追究大型石油公司責任；他們必須為其造成的損害承擔責任，並向路州人民支付巨額的修復費用。」

雪佛龍公司則是發表聲明，讚許最高法院裁決，並指這些法律挑戰是關於該公司聯邦層級監管下開展的工作，「雪佛龍期待在聯邦法院審理這些案件。」雪佛龍否認須對路州土地損害負責；該公司辯稱，針對州環境法規生效前開展的工作提起訴訟，是錯誤的。

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