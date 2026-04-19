川普喊降藥價沒兌現 藥品不降反升

參院民主黨議員調查發現，多家藥廠雖與川普政府簽署藥品定價協議，但美國的處方藥價格不降反升，部分藥物的漲幅驚人。(美聯社)

參院 民主黨議員16日發布調查報告，揭露多家藥廠雖與川普政府簽署藥品定價協議，但美國的處方藥價格不降反升，部分藥物的漲幅甚至很明顯；此外，新藥上市均掛出「天價」，招致外界質疑川普降低藥價的承諾能否兌現。

國家廣播公司新聞報導，這份報告由參院健康、教育、勞工與退休金 委員會(Committee of Health, Education, Labor, and Pensions)成員、佛蒙特州 聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)16日於聽證會前發布，報告指出，與川普簽署協議的藥廠提高數百種藥物定價，新藥平均上市售價高達每年35萬3000元。

報告中列舉的藥廠2025年共計獲利1770億元，比2024年的1070億元多。

桑德斯在聽證會上直言：「美國人購買處方藥的價格仍是全球最高，在川普總統上任之前就是如此。在大多數情況下，目前情況甚至更糟。」

報告列舉多個具體案例，如德國默克(Merck)用於癌症治療的Keytruda每年的價格上漲6%至約21萬元，遠高於日本(3萬7900元)與法國(8萬8100元)；瑞士藥廠諾華(Novartis)的多發性硬化症藥物Kesimpta一年上漲逾1萬500元至14萬1000元，而德國的價格為每年1萬7300元，加拿大則為2萬3500元；必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)免疫療法藥物Opdivo一年漲價4%，來到26萬元，是法國(9萬300元)及英國(11萬3000元)的兩倍以上。

在新藥方面，強生(Johnson & Johnson)抗癌藥物Inlexzo上市定價約100萬元；艾伯維(AbbVie)的Emrelis約71萬9000元；英國製藥大廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)的Datroway約41萬9000元；瑞士藥廠諾華(Novartis)的基因療法Itvisma定價約259萬元，另一款脊髓性肌肉萎縮症基因療法「諾健生」Zolgensma單次療程更漲破250萬元。輝瑞(Pfizer)的肺癌藥物Vizimpro也漲價5%至每年20萬8000元。

川普政府的「最惠國待遇」協議原本承諾將美國藥價降至與其他富國相同的水準，但報告顯示此協議的成效不佳。

白宮副發言人德賽(Kush Desai)發布聲明反駁，稱參院的報告「只看標價，但標價沒有意義，無法反映病患在藥房實際的付款金額。」